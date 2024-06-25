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Описание тура
Организационные детали
Это тур-конструктор: программа устроена так, что вы сможете выбрать расширенные версии экскурсий на свой вкус.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прогулка по Лиону: история, архитектура и дегустации
Встречаемся утром и отправляемся на обзорную экскурсию. Лион был основан более 2000 лет назад древними римлянами — здесь много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Посетим кварталы, внесённые в список наследия Юнеско: Прескиль, Старый Лион и Фурвьер.
Вы увидите территорию римских театров, заглянете на смотровую площадку и увидите собор Нотр-Дам-де-Фурвьер. Любопытно, что кварталы Старого Лиона имеют скрытые внутри домов переходы, позволяющие пересекать улицы, не выходя из дома.
Затем посетим магазин лионских деликатесов с обязательной дегустацией, ателье лионского ткача и шоколадный бутик. На обед зайдём в типичный лионский бушон —недорогой ресторанчик с домашней кухней.
Во второй половине дня можно продлить экскурсию по Лиону, доплата — 160 евро с группы.
Дополнительные расходы: дегустация деликатесов — 15 евро с человека, дегустация шоколада — 12 евро с человека.
Страна золотых камней
Сегодня мы отправимся в путешествие по южному Божоле! Здесь раскинулись деревушки, выстроенные из камня золотисто-жёлтого цвета. Вы увидите замки, часовни, церкви, старинные прачечные-полоскальни — пейзажи провинциальной Франции создают неповторимую атмосферу уютной сказки. Мы заедем в деревушку Уан, где прогуляемся по средневековым улочкам с живописными видами. После дегустации вин — обед в панорамном ресторане.
Дополнительно оплачивается дегустация сыров — 12 евро с человека.
В расширенную версию дня входит посещение замка Шато Баньоль, памятника архитектуры 13 века. Здесь вы увидите интерьеры 15 -16 веков, а также роскошный камин в готическом стиле. Вокруг шато разбит симпатичный регулярный сад во французском стиле. Доплата за экскурсионное обслуживание: 300 евро с группы.
Юрские горы и перужские галеты
Сегодня отправляемся в путешествие к Юрским горам. Это горный хребет на границе Франции и Швейцарии: здесь нет снежных вершин, но есть альпийские луга, на которых пасутся коровы, дающие необходимое для сыра молоко.
Рано утром мы посетим производство твёрдого сыра Конте и продегустируем образцы. Затем переедем к виноделу, прогуляемся и попробуем вина этого региона.
После обеда в панорамном ресторане переместимся в живописную деревню Перуж департамента Эн. Там мы отведаем сладкие перужские галеты и познакомимся со средневековым аперитивом — напитком под названием гипокрас.
Дополнительные расходы: дегустация сыров и вина — 10 евро с человека, дегустация перужских галет и гипокраса — 8 с человека
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт («Мерседес» Е-класса)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Дегустации
- Входные билеты
- Возможна организация тура для группы от 4 до 15 человек - в этом случае стоимость увеличится из-за замены класса автомобиля
- Стоимость тура с расширенной программой составит 2050 евро