Дегустационный тур-конструктор по гастрономическому сердцу Франции

Попробовать деликатесы Лиона, изучить вина Божоле и ощутить атмосферу французской провинции
Франция — страна с выдающимися гастрономическими традициями! Каждый регион здесь имеет свой кулинарный облик и уникальные продукты — особенно этим может гордиться Лион и его очаровательные окрестности.

Приглашаем вас убедиться в
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этом на собственном опыте: будем обедать в традиционных ресторанчиках, пробовать аутентичные блюда, а также много дегустировать.

Вас ждут перужские галеты, вино, французский шоколад, сырные сеты и загадочный ипокрас — подслащённый мёдом и приправленный «королевскими» пряностями аперитив из раннего средневековья.

Дегустационный тур-конструктор по гастрономическому сердцу Франции
Дегустационный тур-конструктор по гастрономическому сердцу Франции
Дегустационный тур-конструктор по гастрономическому сердцу Франции
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Это тур-конструктор: программа устроена так, что вы сможете выбрать расширенные версии экскурсий на свой вкус.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Лиону: история, архитектура и дегустации

Встречаемся утром и отправляемся на обзорную экскурсию. Лион был основан более 2000 лет назад древними римлянами — здесь много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Посетим кварталы, внесённые в список наследия Юнеско: Прескиль, Старый Лион и Фурвьер.

Вы увидите территорию римских театров, заглянете на смотровую площадку и увидите собор Нотр-Дам-де-Фурвьер. Любопытно, что кварталы Старого Лиона имеют скрытые внутри домов переходы, позволяющие пересекать улицы, не выходя из дома.

Затем посетим магазин лионских деликатесов с обязательной дегустацией, ателье лионского ткача и шоколадный бутик. На обед зайдём в типичный лионский бушон —недорогой ресторанчик с домашней кухней.

Во второй половине дня можно продлить экскурсию по Лиону, доплата — 160 евро с группы.

Дополнительные расходы: дегустация деликатесов — 15 евро с человека, дегустация шоколада — 12 евро с человека.

Прогулка по Лиону: история, архитектура и дегустацииПрогулка по Лиону: история, архитектура и дегустацииПрогулка по Лиону: история, архитектура и дегустацииПрогулка по Лиону: история, архитектура и дегустацииПрогулка по Лиону: история, архитектура и дегустацииПрогулка по Лиону: история, архитектура и дегустации
2 день

Страна золотых камней

Сегодня мы отправимся в путешествие по южному Божоле! Здесь раскинулись деревушки, выстроенные из камня золотисто-жёлтого цвета. Вы увидите замки, часовни, церкви, старинные прачечные-полоскальни — пейзажи провинциальной Франции создают неповторимую атмосферу уютной сказки. Мы заедем в деревушку Уан, где прогуляемся по средневековым улочкам с живописными видами. После дегустации вин — обед в панорамном ресторане.
Дополнительно оплачивается дегустация сыров — 12 евро с человека.

В расширенную версию дня входит посещение замка Шато Баньоль, памятника архитектуры 13 века. Здесь вы увидите интерьеры 15 -16 веков, а также роскошный камин в готическом стиле. Вокруг шато разбит симпатичный регулярный сад во французском стиле. Доплата за экскурсионное обслуживание: 300 евро с группы.

Страна золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камней
3 день

Юрские горы и перужские галеты

Сегодня отправляемся в путешествие к Юрским горам. Это горный хребет на границе Франции и Швейцарии: здесь нет снежных вершин, но есть альпийские луга, на которых пасутся коровы, дающие необходимое для сыра молоко.

Рано утром мы посетим производство твёрдого сыра Конте и продегустируем образцы. Затем переедем к виноделу, прогуляемся и попробуем вина этого региона.

После обеда в панорамном ресторане переместимся в живописную деревню Перуж департамента Эн. Там мы отведаем сладкие перужские галеты и познакомимся со средневековым аперитивом — напитком под названием гипокрас.

Дополнительные расходы: дегустация сыров и вина — 10 евро с человека, дегустация перужских галет и гипокраса — 8 с человека

Юрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галеты

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт («Мерседес» Е-класса)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустации
  • Входные билеты
  • Возможна организация тура для группы от 4 до 15 человек - в этом случае стоимость увеличится из-за замены класса автомобиля
  • Стоимость тура с расширенной программой составит 2050 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лион, утро
Завершение: Лион, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лиона

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