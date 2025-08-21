Дегустационный тур-конструктор по гастрономическому сердцу Франции
Попробовать деликатесы Лиона, изучить вина Божоле и ощутить атмосферу французской провинции
Начало: Лион, утро, точное время по договорнности
21 авг в 08:00
25 авг в 08:00
€1590 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по Бургундии из Лиона: винные погреба, аббатства, замки и погружение в историю
Восхититься архитектурными шедеврами, заглянуть в апартаменты маркизы и открыть вино саблей
Начало: Лион, заберём вас от вашего отеля, 9:00
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
€800 за всё до 7 чел.
Франция со вкусом: гастрономический тур-конструктор по окрестностям Лиона
Гулять по виноградникам и сыроварням, пробовать шоколад и мясные деликатесы
Начало: Лион, утро
25 авг в 08:00
29 сен в 08:00
€3240 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Летние»
Самые популярные туры этой рубрики в Лионе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Лионе в августе 2025
Сейчас в Лионе в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 800 до 3240.
Туры на русском языке в Лионе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Летние», цены от €800. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь