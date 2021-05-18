Полезная информация о Лурде

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Местное время в Лурде
21:2814
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаЛурд
По-английскиLourdes
Население города15 786 чел.
АэропортТарб-Оссан-Лурд LDE
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота401 м. от уровня моря

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