Полезная информация о Лурде
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Местное время в Лурде
21:2814
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Лурд
|По-английски
|Lourdes
|Население города
|15 786 чел.
|Аэропорт
|Тарб-Оссан-Лурд LDE
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|401 м. от уровня моря
Где находится Лурд на карте
Лурд