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Полезная информация о Франции

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Флаг Франции
Флаг Франции
НазваниеФранция
Эмодзи флаг🇫🇷
Полное названиеФранцузская Республика
По-английскиFrance
СтолицаПариж
Статья о странеСтатья о Франции
ГородаСписок городов
Фотографии42 фото
ВалютаЕвро
Площадь547 030 км²
Население64 513 242 чел.
Телефонный код+33
Код ISOFR
Основной домен.FR
Соседние страны🇦🇩 Андорра🇪🇸 Испания🇲🇨 Монако🇱🇺 Люксембург🇧🇪 Бельгия🇩🇪 Германия🇮🇹 Италия

Подробная статья

Франция
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Франция

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