Полезная информация о Франции
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Флаг Франции
|Название
|Франция
|Эмодзи флаг
|🇫🇷
|Полное название
|Французская Республика
|По-английски
|France
|Столица
|Париж
|Статья о стране
|Статья о Франции
|Города
|Список городов
|Фотографии
|42 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|547 030 км²
|Население
|64 513 242 чел.
|Телефонный код
|+33
|Код ISO
|FR
|Основной домен
|.FR
|Соседние страны
|🇦🇩 Андорра🇪🇸 Испания🇲🇨 Монако🇱🇺 Люксембург🇧🇪 Бельгия🇩🇪 Германия🇮🇹 Италия
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Где находится Франция на карте
Франция
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