Полезная информация о Нанте

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Местное время в Нанте
22:2724
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаНант
По-английскиNantes
Столица регионаНант является столицей региона
Население города277 269 чел.
АэропортНант NTE
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Нант на карте

Нант фото города
Нант

Популярные экскурсии в Нанте

Обзорная экскурсия по Ванну
Обзорная экскурсия по Ванну
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Обзорная экскурсия по Клиссону
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Обзорная экскурсия по Геранде
Обзорная экскурсия по Геранде
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Берег Розового гранита.
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