Полезная информация о Нанте
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Местное время в Нанте
22:2724
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Нант
|По-английски
|Nantes
|Столица региона
|Нант является столицей региона
|Население города
|277 269 чел.
|Аэропорт
|Нант NTE
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Нант на карте
Нант
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