Вы отправитесь по маршруту, соединяющему элегантность Ниццы, атмосферу Антиба, блеск Канн и
Описание тура
Организационные детали
Если из вашего города нет прямого рейса до Ниццы, возможен перелёт с пересадкой в Париже и дальнейшее следование поездом или внутренним рейсом.
Программа тура по дням
Прибытие в Ниццу
Персональная встреча в аэропорту Ниццы. После получения багажа — индивидуальный трансфер до виллы, где вас ожидает атмосфера уюта и комфорта. Вечером — welcome drink и ужин на вилле, чтобы насладиться первыми минутами отдыха на Лазурном берегу.
Итальянский шарм Ниццы и легенда Negresco
После завтрака на вилле отправимся в Ниццу — город, в котором французская элегантность соединяется с итальянским темпераментом. Экскурсия с гидом начнётся в Старом городе, среди узких улочек, ярких фасадов и рынков с ароматом лаванды и свежей выпечки.
В разгар дня нас ждёт изысканный обед в легендарном отеле Negresco. Блюда от Virginie Basselot — шеф-повара со звездой Michelin и титулом Meilleur Ouvrier de France — станут настоящим гастрономическим открытием. После обеда — продолжение прогулки и свободное время для неспешного знакомства с городом. К вечеру возвращаемся на виллу и ужинаем.
Очарование Антиба и вкусы Прованса
После завтрака на вилле отправляемся в Антиб — старинный город, возникший за несколько веков до Парижа и сохранивший очарование Прованса. Экскурсия с гидом начнётся у порта Вобан, где швартуются яхты со всего мира, и продолжится по извилистым улочкам Старого города.
В середине дня состоится дегустация лучших вин и сыров в традиционной Cave à vins et fromages, где хозяин и сомелье Оливье поделится секретами сочетания вкусов. После — свободное время для прогулки, чтобы насладиться неспешным ритмом прибрежного города.
Вечером возвращаемся на виллу и ужинаем.
Свободный день
Завтрак на вилле. Этот день можно провести так, как подскажет настроение. Останьтесь на вилле, чтобы отдохнуть у бассейна, отправьтесь в Монако или Монте-Карло — всего 20 минут пути, — прогуляйтесь по Английской набережной Ниццы или посвятите день шопингу и искусству. По вашему запросу команда подскажет лучшие варианты досуга, а личный водитель останется к вашим услугам. Вечером — ужин на вилле.
Версаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-Ферра
После завтрака на вилле отправляемся на знаменитую Villa Ephrussi de Rothschild — жемчужину Кап-Ферра, известную как Версаль Ривьеры. В сопровождении гида вы прогуляетесь по роскошным залам, наполненным произведениями искусства, и полюбуетесь тематическими садами с видом на море.
После экскурсии останется время для прогулки по Кап-Ферра — излюбленному месту миллионеров и эстетов.
Возвращение на виллу и ужин.
Блеск Канн и бранч в Carlton
Завтрак на вилле. Далее — путешествие в Канны, город, ставший символом мирового кинематографа. Мы прогуляемся по знаменитой Круазетт, увидим фасады бутиков haute couture и узнаем историю фестивального дворца.
В полдень вас ждёт элегантный обед в легендарном отеле Carlton Cannes, где столетиями собирается мировая аристократия и звёзды кино. После — свободное время для прогулки по набережной или покупок.
Вечером возвращаемся на виллу и завершаем день ужином.
Окончание тура
Завтрак на вилле. После — персональный трансфер в аэропорт Ниццы или в любую другую точку центра Ривьеры.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины на вилле, обед в отеле Negresco от шеф-повара со звездой Michelin и бранч в отеле Carlton Cannes
- Индивидуальные трансферы из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Персональный лицензированный гид высшей категории с историческим образованием
- Консьерж-сервис и организационная поддержка 24/7
- Экскурсии
- Дегустация вин, сыров и прованских деликатесов
Что не входит в цену
- Перелёт до Ниццы и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - от €5000 до €6500
- Медицинская страховка