После завтрака на вилле отправимся в Ниццу — город, в котором французская элегантность соединяется с итальянским темпераментом. Экскурсия с гидом начнётся в Старом городе, среди узких улочек, ярких фасадов и рынков с ароматом лаванды и свежей выпечки.

В разгар дня нас ждёт изысканный обед в легендарном отеле Negresco. Блюда от Virginie Basselot — шеф-повара со звездой Michelin и титулом Meilleur Ouvrier de France — станут настоящим гастрономическим открытием. После обеда — продолжение прогулки и свободное время для неспешного знакомства с городом. К вечеру возвращаемся на виллу и ужинаем.