Мои заказы

La vie est belle: премиум-тур по Лазурному берегу Франции в мини-группе с дегустациями

Побывать в 4 городах, попробовать сыры и вино и увидеть виллу Ротшильдов
Этот тур создан для тех, кто ценит эстетику и безупречный комфорт, превращая каждый день отдыха в искусство жить красиво.

Вы отправитесь по маршруту, соединяющему элегантность Ниццы, атмосферу Антиба, блеск Канн и
читать дальше

изысканность Кап-Ферра.

Вас ждут прогулки по старинным улочкам и морским набережным, гастрономические открытия в легендарных отелях Negresco и Carlton, дегустации вин и сыров в аутентичных прованских погребах.

Проживание на частной вилле с панорамным видом на Ривьеру, личный водитель и гид-эксперт позволят наслаждаться путешествием без спешки.

La vie est belle: премиум-тур по Лазурному берегу Франции в мини-группе с дегустациями
La vie est belle: премиум-тур по Лазурному берегу Франции в мини-группе с дегустациями
La vie est belle: премиум-тур по Лазурному берегу Франции в мини-группе с дегустациями

Описание тура

Организационные детали

Если из вашего города нет прямого рейса до Ниццы, возможен перелёт с пересадкой в Париже и дальнейшее следование поездом или внутренним рейсом.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ниццу

Персональная встреча в аэропорту Ниццы. После получения багажа — индивидуальный трансфер до виллы, где вас ожидает атмосфера уюта и комфорта. Вечером — welcome drink и ужин на вилле, чтобы насладиться первыми минутами отдыха на Лазурном берегу.

Прибытие в НиццуПрибытие в НиццуПрибытие в Ниццу
2 день

Итальянский шарм Ниццы и легенда Negresco

После завтрака на вилле отправимся в Ниццу — город, в котором французская элегантность соединяется с итальянским темпераментом. Экскурсия с гидом начнётся в Старом городе, среди узких улочек, ярких фасадов и рынков с ароматом лаванды и свежей выпечки.

В разгар дня нас ждёт изысканный обед в легендарном отеле Negresco. Блюда от Virginie Basselot — шеф-повара со звездой Michelin и титулом Meilleur Ouvrier de France — станут настоящим гастрономическим открытием. После обеда — продолжение прогулки и свободное время для неспешного знакомства с городом. К вечеру возвращаемся на виллу и ужинаем.

Итальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда NegrescoИтальянский шарм Ниццы и легенда Negresco
3 день

Очарование Антиба и вкусы Прованса

После завтрака на вилле отправляемся в Антиб — старинный город, возникший за несколько веков до Парижа и сохранивший очарование Прованса. Экскурсия с гидом начнётся у порта Вобан, где швартуются яхты со всего мира, и продолжится по извилистым улочкам Старого города.

В середине дня состоится дегустация лучших вин и сыров в традиционной Cave à vins et fromages, где хозяин и сомелье Оливье поделится секретами сочетания вкусов. После — свободное время для прогулки, чтобы насладиться неспешным ритмом прибрежного города.

Вечером возвращаемся на виллу и ужинаем.

Очарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы ПровансаОчарование Антиба и вкусы Прованса
4 день

Свободный день

Завтрак на вилле. Этот день можно провести так, как подскажет настроение. Останьтесь на вилле, чтобы отдохнуть у бассейна, отправьтесь в Монако или Монте-Карло — всего 20 минут пути, — прогуляйтесь по Английской набережной Ниццы или посвятите день шопингу и искусству. По вашему запросу команда подскажет лучшие варианты досуга, а личный водитель останется к вашим услугам. Вечером — ужин на вилле.

Свободный день
5 день

Версаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-Ферра

После завтрака на вилле отправляемся на знаменитую Villa Ephrussi de Rothschild — жемчужину Кап-Ферра, известную как Версаль Ривьеры. В сопровождении гида вы прогуляетесь по роскошным залам, наполненным произведениями искусства, и полюбуетесь тематическими садами с видом на море.

После экскурсии останется время для прогулки по Кап-Ферра — излюбленному месту миллионеров и эстетов.

Возвращение на виллу и ужин.

Версаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-ФерраВерсаль Ривьеры: вилла Ротшильдов и Кап-Ферра
6 день

Блеск Канн и бранч в Carlton

Завтрак на вилле. Далее — путешествие в Канны, город, ставший символом мирового кинематографа. Мы прогуляемся по знаменитой Круазетт, увидим фасады бутиков haute couture и узнаем историю фестивального дворца.

В полдень вас ждёт элегантный обед в легендарном отеле Carlton Cannes, где столетиями собирается мировая аристократия и звёзды кино. После — свободное время для прогулки по набережной или покупок.

Вечером возвращаемся на виллу и завершаем день ужином.

Блеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в CarltonБлеск Канн и бранч в Carlton
7 день

Окончание тура

Завтрак на вилле. После — персональный трансфер в аэропорт Ниццы или в любую другую точку центра Ривьеры.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины на вилле, обед в отеле Negresco от шеф-повара со звездой Michelin и бранч в отеле Carlton Cannes
  • Индивидуальные трансферы из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Персональный лицензированный гид высшей категории с историческим образованием
  • Консьерж-сервис и организационная поддержка 24/7
  • Экскурсии
  • Дегустация вин, сыров и прованских деликатесов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ниццы и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - от €5000 до €6500
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ниццы, с 9:00, возможно прибытие в течение дня по согласованию
Завершение: Аэропорт Ниццы, около 14:00, возможно индивидуальное изменение времени выезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Ницце
Мы — Евгения и Мишель, муж и жена, бизнес-партнеры и создатели уникальных туров по Лазурному берегу. Уже более трёх лет мы открываем Французскую Ривьеру русско- и франкоговорящим гостям, превращая каждую
читать дальше

поездку в уникальное приключение от Монако до Сен-Тропе. Наши туры — формат «всё включено», которому нет аналогов на Ривьере. Это не массовый продукт. Ограниченные даты в году, малая группа, тщательно продуманные маршруты, эксклюзивные топовые экскурсии, высокий уровень организации от проживания до трансфера в одном туре — всё это делает наш тур и ваше путешествие по-настоящему уникальным.

Тур входит в следующие категории Ниццы

Похожие туры из Ниццы

Эстетично и аристократично: своей компанией по Франции, Монако и Италии
На машине
5 дней
Эстетично и аристократично: своей компанией по Франции, Монако и Италии
Побывать в городе «Парфюмера», узнать интриги княжеского двора и увидеть раритеты театра Ла Скала
Начало: Аэропорт Ниццы, точное время - по договорённости
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
€6380 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ницце
Все туры из Ниццы