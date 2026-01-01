С переводчиком по Лазурному Берегу: языковой курс в университете Ниццы и проживание в семье

Попрактиковать французский, изучить Ниццу, Вильфранш, Эз, Ментону, Канны и съездить в Монако
Хватит учить французский по учебникам — поехали практиковаться с носителями на Лазурный Берег! Вы полностью погрузитесь в языковую среду: пройдёте курс в престижном университете, закрепите знания на экскурсиях с переводчиком
и непринуждённо поболтаете с принимающей семьёй.

Мы проследуем вдоль Французской Ривьеры, где искали вдохновение Николай Гоголь, Пабло Пикассо, Анри Матисс.

Изучим богемную Ниццу, рыбацкий Вильфранш-сюр-Мер, ступенчатый Эз, цитрусовую Ментону и звёздные Канны.

Заглянем в прошлое аристократических вилл и средневековых крепостей, насладимся атмосферой укромных двориков и средиземноморскими панорамами. А также посетим блистательное Монако — княжество больших денег, азарта и вечного праздника. Oh là là, c’est magnifique!

Описание тура

Организационные детали

Языковой курс включает:

1. Классные занятия в небольших группах с носителями языка (6 часов).
Содержание: развитие разговорных навыков (диалоги, обсуждение актуальных тем); грамматика и лексика для повседневного общения; разбор типичных ошибок.
Цель: снять языковой барьер, научиться уверенно выражать мысли на французском языке.

2. Интерактивные занятия — через игру, квесты и творческие задания на улицах Ниццы и Вильфранша (6 часов)
Содержание: участники в командах выполняют задания на французском языке, ищут достопримечательности, общаются с местными жителями.
Цель: закрепить знания в живой среде, расширить словарный запас, практиковать язык в реальных ситуациях.

Программа тура по дням

1 день

Бонжур, Франция

Сегодня — день прилётов и заселения. Мы встретимся, познакомимся, а изучать Лазурный Берег начнём завтра.

2 день

Ницца

Весь день посвятим Старой Ницце. Познакомимся с архитектурой в стиле генуэзского барокко, рассмотрим многоцветные фасады и изящные дворцы, попетляем по тесным переулкам. Устроим променад по Английской набережной и пообедаем во французском ресторане. Но это не просто экскурсия, а интерактивное занятие — будем выполнять задания на французском и общаться с местными жителями (1,5 ч).

3 день

Вильфранш-сюр-Мер

Отправляемся на курорт с наиболее глубокой бухтой Средиземного моря, куда заходят круизные лайнеры и крупные яхты. Порт называют самым кинематографичным местом Лазурного Берега: здесь снимали фильмы с Кэри Грантом, Грейс Келли, Шоном Коннери, Робертом Де Ниро. Мы исследуем Старый город и цитадель Сен-Эльм на скале. Это ещё одно занятие, когда вы попрактикуете французский в реальных ситуациях (3 ч).

4 день

Эз и Ментона

Движемся дальше. Сначала поднимемся в горы, где раскинулась деревня Эз с узкими улочками и впечатляющими видами Средиземного моря. Посетим ботанический сад и осмотрим средневековую архитектуру. Затем направимся в Ментону с лимонными садами, живописными пляжами и набережной, интересными музеями. Также сегодня состоится первое языковое занятие в классе (3 ч).

5 день

Монако

Проведём день в мире роскоши и элегантности. Посетим казино Монте-Карло, рассмотрим яхты миллионеров в порту Геркулеса, зайдём в Кафедральный собор, где похоронены члены династии Гримальди. Завершим прогулку во Дворце князя Монако с головокружительной панорамой города. Попрактикуем язык на улицах (1,5 ч) и на втором классном занятии (3 ч).

6 день

Канны

Едем в один из самых известных городов Французской Ривьеры — на родину знаменитого кинофестиваля. Погуляем по Аллее звёзд и старым кварталам, посетим Дворец фестивалей, в котором гремят мировые премьеры. Вечером — самостоятельный отдых на набережной Круазетт.

Затем попрощаемся и разъедемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в семье
  • Завтраки, ужины
  • Сопровождение гидом-историком
  • Экскурсии по программе
  • Обучение французскому языку в университете Ниццы
Что не входит в цену
  • Билеты в Ниццу и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Входные билеты, проезд
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ницца, 12:00
Завершение: Ницца, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 8716 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях. Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке. Ждём встречи с вами!

