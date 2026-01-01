Описание тура
Организационные детали
Языковой курс включает:
1. Классные занятия в небольших группах с носителями языка (6 часов).
Содержание: развитие разговорных навыков (диалоги, обсуждение актуальных тем); грамматика и лексика для повседневного общения; разбор типичных ошибок.
Цель: снять языковой барьер, научиться уверенно выражать мысли на французском языке.
2. Интерактивные занятия — через игру, квесты и творческие задания на улицах Ниццы и Вильфранша (6 часов)
Содержание: участники в командах выполняют задания на французском языке, ищут достопримечательности, общаются с местными жителями.
Цель: закрепить знания в живой среде, расширить словарный запас, практиковать язык в реальных ситуациях.
Программа тура по дням
Бонжур, Франция
Сегодня — день прилётов и заселения. Мы встретимся, познакомимся, а изучать Лазурный Берег начнём завтра.
Ницца
Весь день посвятим Старой Ницце. Познакомимся с архитектурой в стиле генуэзского барокко, рассмотрим многоцветные фасады и изящные дворцы, попетляем по тесным переулкам. Устроим променад по Английской набережной и пообедаем во французском ресторане. Но это не просто экскурсия, а интерактивное занятие — будем выполнять задания на французском и общаться с местными жителями (1,5 ч).
Вильфранш-сюр-Мер
Отправляемся на курорт с наиболее глубокой бухтой Средиземного моря, куда заходят круизные лайнеры и крупные яхты. Порт называют самым кинематографичным местом Лазурного Берега: здесь снимали фильмы с Кэри Грантом, Грейс Келли, Шоном Коннери, Робертом Де Ниро. Мы исследуем Старый город и цитадель Сен-Эльм на скале. Это ещё одно занятие, когда вы попрактикуете французский в реальных ситуациях (3 ч).
Эз и Ментона
Движемся дальше. Сначала поднимемся в горы, где раскинулась деревня Эз с узкими улочками и впечатляющими видами Средиземного моря. Посетим ботанический сад и осмотрим средневековую архитектуру. Затем направимся в Ментону с лимонными садами, живописными пляжами и набережной, интересными музеями. Также сегодня состоится первое языковое занятие в классе (3 ч).
Монако
Проведём день в мире роскоши и элегантности. Посетим казино Монте-Карло, рассмотрим яхты миллионеров в порту Геркулеса, зайдём в Кафедральный собор, где похоронены члены династии Гримальди. Завершим прогулку во Дворце князя Монако с головокружительной панорамой города. Попрактикуем язык на улицах (1,5 ч) и на втором классном занятии (3 ч).
Канны
Едем в один из самых известных городов Французской Ривьеры — на родину знаменитого кинофестиваля. Погуляем по Аллее звёзд и старым кварталам, посетим Дворец фестивалей, в котором гремят мировые премьеры. Вечером — самостоятельный отдых на набережной Круазетт.
Затем попрощаемся и разъедемся по домам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в семье
- Завтраки, ужины
- Сопровождение гидом-историком
- Экскурсии по программе
- Обучение французскому языку в университете Ниццы
Что не входит в цену
- Билеты в Ниццу и обратно в ваш город
- Обеды
- Входные билеты, проезд
- Виза