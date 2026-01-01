Хватит учить французский по учебникам — поехали практиковаться с носителями на Лазурный Берег! Вы полностью погрузитесь в языковую среду: пройдёте курс в престижном университете, закрепите знания на экскурсиях с переводчиком

и непринуждённо поболтаете с принимающей семьёй. Мы проследуем вдоль Французской Ривьеры, где искали вдохновение Николай Гоголь, Пабло Пикассо, Анри Матисс. Изучим богемную Ниццу, рыбацкий Вильфранш-сюр-Мер, ступенчатый Эз, цитрусовую Ментону и звёздные Канны. Заглянем в прошлое аристократических вилл и средневековых крепостей, насладимся атмосферой укромных двориков и средиземноморскими панорамами. А также посетим блистательное Монако — княжество больших денег, азарта и вечного праздника. Oh là là, c’est magnifique!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Языковой курс включает:

1. Классные занятия в небольших группах с носителями языка (6 часов).

Содержание: развитие разговорных навыков (диалоги, обсуждение актуальных тем); грамматика и лексика для повседневного общения; разбор типичных ошибок.

Цель: снять языковой барьер, научиться уверенно выражать мысли на французском языке.

2. Интерактивные занятия — через игру, квесты и творческие задания на улицах Ниццы и Вильфранша (6 часов)

Содержание: участники в командах выполняют задания на французском языке, ищут достопримечательности, общаются с местными жителями.

Цель: закрепить знания в живой среде, расширить словарный запас, практиковать язык в реальных ситуациях.