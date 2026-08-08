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Экскурсии в Орлеане

Найдено 2 экскурсии в Орлеане на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прогулка по Орлеану и замки Луары
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Орлеану и замки Луары
Увидеть готическую столицу Луары и провести время на природе в её окрестностях
12 авг в 11:00
13 авг в 18:00
от €538 за всё до 3 чел.
Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом
Пешая
13 часов
Аудиогид
Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом
Исследовать знаменитые замки и города по маршруту от Орлеана до Анже
Начало: На площади Мартруа в Орлеане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €15 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Орлеану

Самые популярные экскурсии в Орлеане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Прогулка по Орлеану и замки Луары;
  2. Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом.
Сколько стоит экскурсия по Орлеану в августе 2026
Сейчас в Орлеане можно забронировать 2 экскурсии от 15 до 538. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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