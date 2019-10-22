Прогулка по Орлеану и замки Луары

Увидеть готическую столицу Луары и провести время на природе в её окрестностях
В Орлеане, который находится всего в часе езды от Парижа, по-прежнему витает средневековый дух Жанны Д’Арк.

Прямо с железнодорожного вокзала, взяв напрокат велосипеды, мы отправимся в небольшое путешествие по городу и
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его окрестностям навстречу нежным пейзажам и свежему ветру.

На центральной площади выпьем горячего шоколада и вспомним, как связаны «эффект Пруста» и местное знаменитое печенье «Мадлен», по пути в пасторальную деревушку поговорим о том, как на Луаре живётся фермерам, и будем снова и снова вдыхать полной грудью такой чистый и сладкий воздух орлеанских пригородов.

5
7 отзывов
Прогулка по Орлеану и замки Луары
Прогулка по Орлеану и замки Луары
Прогулка по Орлеану и замки Луары
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторические места Орлеана

Знакомство с городом мы начнём с Орлеанского собора, потрясающего своей готической мощью. Среди его реликвий, по преданию, до сих пор находится часть креста Христа, найденного Святой Еленой в Иерусалиме. Я расскажу вам про историю собора и про то, как Жанна Д’Арк защищала Францию. Мы посмотрим и пофотографируем здания эпохи ар-деко и, пройдя через рынок, по булыжной мостовой отправимся к берегам Луары. По ходу прогулки я посоветую несколько музеев, которые обязательно стоит посетить в Орлеане на обратном пути, как только вы сполна насладитесь природными видами.

Окрестности Луары

Не пряча далеко фотоаппараты, мы поедем в деревушку Комбле в 7 километрах от Орлеана, где до сих пор пришвартованы корабли викингов. Дорога туда пролегает по живописной набережной: водная гладь, небо, птицы, свежий воздух, дикая природа и улыбчивые лица жителей Луары будут сопровождать вас в пути. Мы сделаем несколько остановок на опорных башнях Орлеанского канала, где вы сфотографируете пейзажи, полные особенной, характерной для этих мест синевы. Приехав в Комбле, пообедаем в уютном ресторане с видом на Луару. Здесь я сама частенько пью утренний кофе, и эта панорама заряжает меня вдохновением на весь день. Уверена, что вы испытаете то же самое чувство.

Замки

Помимо известных замков долины Луары в окрестностях Орлеана много уютных тихих замков: замок Мёнг-сюр-Луар, замок Шамероль, замок Сюлли-сюр-Луар, действующее аббатство Флёри, замок Тальси. После обеда мы отправимся в один из замков по вашему выбору. Например, в замок Мёнг-сюр-Луар — один из старейших и крупнейших замков долины Луары. Здесь в течение нескольких веков жили Орлеанские архиепископы, во время Столетней войны была тюрьма, а на глубине 8 метров под землёй до сих пор можно прочитать описание пыток. Но самое интересное места замка — это великолепная баня архиепископа, где по слухам он нередко принимал своих гостей, и замковая кухня, где даже после сытного обеда разыгрывается вновь аппетит. А после посещения Мёнг-сюр-Луар мы отправимся за десертами в булочную, где отведаем прекрасные десерты.

На обратной дороге мы можем заехать на семейную винодельню и попробовать вкуснейшие местные вина.

Организационные детали

  • Экскурсия на целый день
  • По желанию за дополнительную плату можно продлить экскурсию и посетить ботанические сады Орлеана, продегустировать вина долины Луары, попробовать вкуснейшие гамбургеры из биологически чистых продуктов региона Солонь к югу от Орлеана или (только в пятницу и субботу) сходить на орлеанский рынок фермеров

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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М
22 окт 2019
Самые лучшие рекомендации: интересная подача оригинального материала, интеллегентный и знающий ггид. Спасибо.
irina
31 авг 2019
Спасибо Анна. Это был удивительный день, полный волшебства и сюрпризов) хочется вернутся в Ореан опять.
Г
28 авг 2019
всё понравилось
Н
14 авг 2019
Благодаря Анне мы влюбились в Орлеан. Нам повезло с погодой, и мы на велосипедах проехали вдоль Луары, наслаждаясь красотой природы, встречая по пути ухоженные домики, приветливых людей. Это создало прекрасное
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настроение на целый день. Анна много рассказывала о том, как живут французы, об их традициях. Она очень любит этот город, и благодаря ей мы тоже почувствовали его атмосферу.
Во второй части экскурсии мы поехали в замок. Нам повезло, и мы попали на средневековый рынок. Постреляли из лука, посмотрели, с каким удовольствием и дети и взрослые учавствуют в представлениях. Замок поразил нас обилием экспонатов. Не каждый музей может похвастаться этим.
Мы очень благодарны Анне за этот день. Нам удалось узнать Орлеан поближе. Он стал тем городом, в который хочется вернуться снова.

Е
13 мая 2019
Экскурсия началась со встречи на железнодорожном вокзале Орлеана. Анна подсказала как купить билет и подробно описала, где мы встретимся. Так что это было совсем не сложно. 8 мая - это
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день, когда войсками под руководством Жанны Д'Арк в 1429 был освобожден Орлеан. В Орлеане готовился праздник. 16-летняя девушка, выбранная на роль Жанны Д'Арк, скакала на белой лошади и принимала настоящий военный парад: все виды войск под звуки военного оркестра. Невероятно ярко и зрелищно. Я не захотела такое пропустить. В связи с этим план экскурсии изменился. Анна любезно пошла на встречу моим желаниям. Но сначала мы заехали в деревушку под названием Ком Блё в 9 км от Орлеана и прогулялись вдоль живописного берега реки Луары, выпили чай в симпатичном кафе. Затем мы посетили другую деревушку Olivet, расположенную на берегах реки Луаре. Провинция очаровывает спокойствием, уютом и доброжелательностью. Для меня совершенно неожиданным было увидеть близко стаю диких лебедей и сделать великолепные фотографии. Теперь мысленно я всё время возвращаюсь туда. Я благодарна Анне за экскурсию и её атмосферу. Ничего не могу рассказать о замках, но если вы окажитесь на экскурсии во второй выходной мая и последуете желанию увидеть это ежегодно проводимое мероприятие, то увидите зрелище, которое запомнится навсегда. В завершении экскурсии Анна проводила меня на вокзал. Таким был мой день, когда я вырвалась из дождливого Парижа, и благодаря Анне ощутила всё очарование провинции. Благодарю за экскурсию!

М
3 мая 2019
Все понравилось
Е
24 мая 2018
Если вы хотите стандартную экскурсию, наполненную историческими фактами, датами, информацией о правящих династиях и т. д., то Анна - не ваш гид. Если же вы, так же как и мы,
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захотите проникнуться духом Франции, ощутить себя как бы изнутри страны, проехаться на велосипедах вдоль красивейшей Луары, увидеть величественный и в тоже время очень уютный Орлеан, восхититься пасторальными пейзажами французской деревушки, пообедать в чудесном ресторанчике на берегу Луары, где, в основном, нет туристов, а только местные жители; задавать Анне интересующие вас вопросы о жизни во Франции и быте французов и получать на них ответы; если вас интересуют не только те места, которые указаны в путеводителе, как топ 10 мест, которые нужно обязательно посетить в Париже, - то вам однозначно к Анне. Анна очень доброжелательный, приветливый человек, располагающий к себе. За день, проведенный с Анной, у нас с подругой было ощущение, что это не гид-экскурсовод, а наша подруга, которая живет в другой стране и знакомит нас с тем, что ей близко и что она сама очень любит. Мы посетили фермерский рынок и по совету Анны купили местные продукты. Также, по нашему пожеланию, мы продлили экскурсию, и Анна отвезла нас в чудеснейший замок на Луаре с очень интересной экспозицией, который находится в очень живописном городке с одноименным названием Менг_Сюр-Луар. Еще мы посетили фермерский рынок и по совету Анны купили местные продукты (сыры, колбасы, овощи). У нас остались и останутся самые теплые впечатления о целом дне, проведенном с Анной в Орлеане и его окрестностях. Большое спасибо.

ХорошоТам