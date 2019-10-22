В Орлеане, который находится всего в часе езды от Парижа, по-прежнему витает средневековый дух Жанны Д’Арк.Прямо с железнодорожного вокзала, взяв напрокат велосипеды, мы отправимся в небольшое путешествие по городу и

его окрестностям навстречу нежным пейзажам и свежему ветру. На центральной площади выпьем горячего шоколада и вспомним, как связаны «эффект Пруста» и местное знаменитое печенье «Мадлен», по пути в пасторальную деревушку поговорим о том, как на Луаре живётся фермерам, и будем снова и снова вдыхать полной грудью такой чистый и сладкий воздух орлеанских пригородов.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Исторические места Орлеана

Знакомство с городом мы начнём с Орлеанского собора, потрясающего своей готической мощью. Среди его реликвий, по преданию, до сих пор находится часть креста Христа, найденного Святой Еленой в Иерусалиме. Я расскажу вам про историю собора и про то, как Жанна Д’Арк защищала Францию. Мы посмотрим и пофотографируем здания эпохи ар-деко и, пройдя через рынок, по булыжной мостовой отправимся к берегам Луары. По ходу прогулки я посоветую несколько музеев, которые обязательно стоит посетить в Орлеане на обратном пути, как только вы сполна насладитесь природными видами.

Окрестности Луары

Не пряча далеко фотоаппараты, мы поедем в деревушку Комбле в 7 километрах от Орлеана, где до сих пор пришвартованы корабли викингов. Дорога туда пролегает по живописной набережной: водная гладь, небо, птицы, свежий воздух, дикая природа и улыбчивые лица жителей Луары будут сопровождать вас в пути. Мы сделаем несколько остановок на опорных башнях Орлеанского канала, где вы сфотографируете пейзажи, полные особенной, характерной для этих мест синевы. Приехав в Комбле, пообедаем в уютном ресторане с видом на Луару. Здесь я сама частенько пью утренний кофе, и эта панорама заряжает меня вдохновением на весь день. Уверена, что вы испытаете то же самое чувство.

Замки

Помимо известных замков долины Луары в окрестностях Орлеана много уютных тихих замков: замок Мёнг-сюр-Луар, замок Шамероль, замок Сюлли-сюр-Луар, действующее аббатство Флёри, замок Тальси. После обеда мы отправимся в один из замков по вашему выбору. Например, в замок Мёнг-сюр-Луар — один из старейших и крупнейших замков долины Луары. Здесь в течение нескольких веков жили Орлеанские архиепископы, во время Столетней войны была тюрьма, а на глубине 8 метров под землёй до сих пор можно прочитать описание пыток. Но самое интересное места замка — это великолепная баня архиепископа, где по слухам он нередко принимал своих гостей, и замковая кухня, где даже после сытного обеда разыгрывается вновь аппетит. А после посещения Мёнг-сюр-Луар мы отправимся за десертами в булочную, где отведаем прекрасные десерты.

На обратной дороге мы можем заехать на семейную винодельню и попробовать вкуснейшие местные вина.

Организационные детали