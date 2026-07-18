Отправляйтесь в путешествие по долине Луары с аудиогидом в смартфоне.
Вас ждут знаменитые замки, средневековые города и истории о французских королях, придворных интригах, Жанне д'Арк, Леонардо да Винчи и других героях французской истории. Вы сами выбираете темп поездки и решаете, какие достопримечательности посетить.
Вас ждут знаменитые замки, средневековые города и истории о французских королях, придворных интригах, Жанне д'Арк, Леонардо да Винчи и других героях французской истории. Вы сами выбираете темп поездки и решаете, какие достопримечательности посетить.
Описание аудиогида
Аудиогид проведёт вас по самым известным местам долины Луары:
- Мён-сюр-Луар
- Божанси
- Шамбор
- Блуа
- Шеверни
- Шомон-сюр-Луар
- Шенонсо
- Амбуаз
- Кло-Люсе
- Монтришар
- Тур
- Вилландри
- Азе-ле-Ридо
- Уссе
- Шинон
- аббатство Фонтевро
- Брезе
- Сомюр
- Бриссак
- Анже
Вы услышите:
- почему долину Луары называют колыбелью французского Возрождения
- кем на самом деле была Жанна д’Арк
- где Леонардо да Винчи провёл последние годы жизни
- как Нострадамус предсказал гибель французского короля
- почему английские короли похоронены во Франции
- какие реальные события легли в основу историй о мушкетёрах
- какие дворцовые интриги, побеги и заговоры происходили в этих замках
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без сопровождающего гида
- После бронирования вы получите письмо со ссылкой для скачивания приложения и инструкцией по активации
- Аудиогид доступен бессрочно
- Маршрут включает не все замки долины Луары
- Входные билеты в замки и музеи оплачиваются отдельно
- Внутренние аудиогиды музеев и замков в стоимость не входят
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 53% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мартруа в Орлеане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 53% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Орлеане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4819 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Похожие экскурсии на «Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом»
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Орлеану и замки Луары
Увидеть готическую столицу Луары и провести время на природе в её окрестностях
22 июл в 11:00
23 июл в 11:00
от €538 за всё до 3 чел.
от €15 за человека