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Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом

Исследовать знаменитые замки и города по маршруту от Орлеана до Анже
Отправляйтесь в путешествие по долине Луары с аудиогидом в смартфоне.

Вас ждут знаменитые замки, средневековые города и истории о французских королях, придворных интригах, Жанне д'Арк, Леонардо да Винчи и других героях французской истории. Вы сами выбираете темп поездки и решаете, какие достопримечательности посетить.
Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом
Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом
Замки долины Луары: путешествие с аудиогидом

Описание аудиогида

Аудиогид проведёт вас по самым известным местам долины Луары:

  • Мён-сюр-Луар
  • Божанси
  • Шамбор
  • Блуа
  • Шеверни
  • Шомон-сюр-Луар
  • Шенонсо
  • Амбуаз
  • Кло-Люсе
  • Монтришар
  • Тур
  • Вилландри
  • Азе-ле-Ридо
  • Уссе
  • Шинон
  • аббатство Фонтевро
  • Брезе
  • Сомюр
  • Бриссак
  • Анже

Вы услышите:

  • почему долину Луары называют колыбелью французского Возрождения
  • кем на самом деле была Жанна д’Арк
  • где Леонардо да Винчи провёл последние годы жизни
  • как Нострадамус предсказал гибель французского короля
  • почему английские короли похоронены во Франции
  • какие реальные события легли в основу историй о мушкетёрах
  • какие дворцовые интриги, побеги и заговоры происходили в этих замках

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без сопровождающего гида
  • После бронирования вы получите письмо со ссылкой для скачивания приложения и инструкцией по активации
  • Аудиогид доступен бессрочно
  • Маршрут включает не все замки долины Луары
  • Входные билеты в замки и музеи оплачиваются отдельно
  • Внутренние аудиогиды музеев и замков в стоимость не входят

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Базовый билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 53% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Мартруа в Орлеане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 53% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Орлеане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4819 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

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