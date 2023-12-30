Огни Европы: новогодние праздники в Париже

Встретить год у Эйфелевой башни, посетить замок Монте-Кристо и попробовать сыры и вина

Описание
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В праздники Париж преображается и наряжается в огни и украшения, создающие свою особую атмосферу.

Мы прогуляемся по уютным улочкам, прокатимся на катере по Сене, увидим все главные достопримечательности и встретим новый год у Эйфелевой башни. Посетим Лувр или Орсе и заедем в гости к Александру Дюма и Наполеону Бонапарту в роскошные замки.

Каждый день будем, как истинные французы, пить вино и вкушать лучшие сорта сыров, наслаждаясь элегантностью Парижа. Зайдём в старинные ресторанчики и послушаем живую музыку в кабаре.
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Во Францию необходима шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Париж

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы отдохнёте после дороги. По желанию возможно организовать прогулку и шопинг. Вечером встретимся за ужином, попробуем местное вино, настоящие французские сыры, выпечку и познакомимся.

Добро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в Париж
2 день

Прогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башни

Сегодня неспешно прогуляемся по городу и посетим значимые локации. Рассмотрим архитектурные памятники, зайдём на обед в ресторан и вернёмся в отель, чтобы подготовиться к встрече Нового года.

Вечером отправимся на водную прогулку на катере по Сене. Далее приготовьтесь к атмосфере волшебства — встретим Новый год у Эйфелевой башни в окружении праздничных огней. Откроем бутылочку хорошего вина и поздравим друг друга с наступлением нового года!

Прогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башниПрогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башниПрогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башниПрогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башниПрогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башниПрогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башниПрогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башниПрогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башни
3 день

Элегантный и праздничный Париж

После завтрака познакомимся с Парижем поподробнее. Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем праздничную атмосферу Парижа. У Эйфелевой башни устроим ланч с вином. Заглянем во дворцы и просто насладимся приятной прогулкой по самому элегантному городу мира.

Вечером встретимся в ресторане на ужин с вином.

Элегантный и праздничный ПарижЭлегантный и праздничный ПарижЭлегантный и праздничный ПарижЭлегантный и праздничный Париж
4 день

3 величайших замка

Сегодня отправимся в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо. В этом особняке когда-то жил Александр Дюма и сам лично готовил для своих гостей. Его кулинарная книга стала бестселлером! Мы зайдём внутрь, рассмотрим интерьер и муляжи экзотических блюд.

Далее посетим замок Иф, где было создано писателем 88 произведений от эссе до кулинарных исследований! В саду устроим ланч с вином и попробуем несколько сортов сыра.

Нас ждёт ещё один знаменитый замок — Мальмезон. Это резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи и прогуляемся по ухоженной территории.

Вечером поужинаем в старинном ресторане с бокалом вина

3 величайших замка3 величайших замка3 величайших замка3 величайших замка
5 день

Живописный и творческий Монмартр

Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.

Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо. Послушаем живую музыку в кабаре на улице Пигаль.

Живописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий Монмартр
6 день

Латинский квартал и посещение Лувра или Орсе

Сегодня прогуляемся в самом богемном, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Зайдём в Люксембургский сад, устроим ланч и посетим один из музеев — Лувр или Орсе.

После насыщенной культурной программы соберёмся в ресторане на ужин и попробуем морепродукты.

Латинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или Орсе
7 день

Отъезд с подарками

После завтрака будет ещё немного времени прогуляться и заняться шопингом. Затем с подарками проводим вас в аэропорт.

Отъезд с подаркамиОтъезд с подарками

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, 12:00
Завершение: Париж, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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