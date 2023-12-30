Сегодня неспешно прогуляемся по городу и посетим значимые локации. Рассмотрим архитектурные памятники, зайдём на обед в ресторан и вернёмся в отель, чтобы подготовиться к встрече Нового года.

Вечером отправимся на водную прогулку на катере по Сене. Далее приготовьтесь к атмосфере волшебства — встретим Новый год у Эйфелевой башни в окружении праздничных огней. Откроем бутылочку хорошего вина и поздравим друг друга с наступлением нового года!