Авторский тур
7 дней
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии
Начало: Париж, 13:00
«Яркость вкусов дополним видами вокруг — на Эйфелеву башню, творческий и романтичный Монмартр, Люксембургский дворец, резиденцию Наполеона и вечерние улочки Парижа»
18 авг в 13:00
€2 570 за человека
Авторский тур
7 дней
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Встретить год у Эйфелевой башни, посетить замок Монте-Кристо и попробовать сыры и вина
Начало: Париж, 12:00
«Мы прогуляемся по уютным улочкам, прокатимся на катере по Сене, увидим все главные достопримечательности и встретим новый год у Эйфелевой башни»
30 дек в 13:00
€2 929 за человека
Авторский тур
7 дней
Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
Насладиться вином и сыром с видом на Эйфелеву башню, посетить замки и столицу шампанского
Начало: Париж, аэропорт, 13:00
«Кульминацией дня станет романтичный ланч с вином, деликатесами и видом на Эйфелеву башню»
10 фев в 08:00
€2 976 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана7 марта 2024Катя, спасибо огромное за этот незабываемый тур и отличную неделю отпуска! Лучший гид, лучшая команда и лучший сервис! Все было
- ИИрина5 февраля 2024Неделю назад мы вернулись из этого тура, тура, где кроме билетов до Парижа было всё включено. Я бы ещё назвала
- ММария23 января 2024Тур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самые французские сыры, хамон, фуагра
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Эйфелева башня»
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Сколько стоит тур в Париже в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Эйфелева башня" можно забронировать 3 тура от 2 570 до 2 976. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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