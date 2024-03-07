Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Авторский тур в Париже

Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии

5
3 отзыва
Во Францию — вкусно есть и пить вино! Мы знаем, чем вас удивить в изысканном Париже: несколько сортов французского вина, мягкие элитные сыры с ветчиной и багетом, фуа-гра, нормандский сидр, премиальное шампанское, выпечка и десерты.

Яркость вкусов дополним видами вокруг — на Эйфелеву башню, творческий и романтичный Монмартр, Люксембургский дворец, резиденцию Наполеона и вечерние улочки Парижа.

Отправимся на шопинг за деликатесами по приятным ценам, увидим известные на весь мир здания и побываем в городе, где оборвалась жизнь национальной героини Франции Жанны д’Арк. Никто не уедет с пустыми руками — вино и сырная корзина в подарок каждому.
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны
Ближайшие даты:
13
мая
20
мая
3
июн
18
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 570
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Во Францию необходима шенгенская виза.

Проживание. В 2-3-звёздочном отеле в 18-20 минутах от центра Парижа в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки в отеле, ланчи с вином и местными деликатесами, ужины в старинных ресторанах и бистро (1 горячее блюдо, багет, вино и вода). Сырная корзина и вино в подарок каждому в конце тура. Дополнительно оплачиваются обеды, десерты.

Дети. От 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Гастрономия и главные достопримечательности Парижа

Встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся вместе знакомиться с французской кухней! Попробуем сыры, которых здесь множество видов, выпечку, десерты и изысканное блюдо фуа-гра. Вкусы лучше раскрываются вместе с бокалом французского шампанского премиального уровня.

Пора увидеть Париж! Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Рассмотрим архитектурные памятники, выпьем вина с видом на Эйфелеву башню, полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем особую атмосферу Парижа. Вечером соберёмся в одном из многочисленных ресторанов города, где отметим приезд с бокалом хорошего вина. В этом туре будет много вина — мы знаем, чем вас угостить, что посоветовать и где купить по приятным ценам.

Гастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности ПарижаГастрономия и главные достопримечательности Парижа
2 день

Средневековый город Руан и местные деликатесы

Сегодня посетим историческую столицу Нормандии — Руан. Здесь находится известный на весь мир кафедральный собор, происходили значимые события, оборвалась жизнь национальной героини страны Жанны д’Арк, а ещё готовят вкуснейшие сыры и сидр, которые мы обязательно попробуем. Прогуляемся по средневековому городу с богатой историей и осмотрим важные достопримечательности. Больше нигде во Франции вы не увидите такого количества готических храмов и церквей!

Вечером вернёмся в Париж.

Средневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесы
3 день

Живописный и гастрономический Монмартр

Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.

Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо.

Полюбуемся эталоном французского неоклассицизма — храмом Святой Марии Магдалины. Посетим кладбище Монмартра, на котором похоронены Александр Дюма, Стендаль, Эмиль Золя, Гектор Берлиоз и другие знаменитые люди. Увидим место, где снимали фильм «Амели», старую ветряную мельницу и скульптуру известного актёра.

Вечером поужинаем в ресторане с бокалом вина Рислинг Эльзас.

Живописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический МонмартрЖивописный и гастрономический Монмартр
4 день

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне

В 20 километрах от Парижа находится резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи, прогуляемся по ухоженной территории и устроим ланч на природе.

Во второй половине дня отправимся на шопинг (либо свободное время). Вечером — ужин с вином в ресторане.

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне
5 день

Латинский квартал и продолжение дегустации вин

Сегодня прогуляемся в самом богемной, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы.

Устроим ланч с вином в Люксембургском саду и увидим одну из жемчужин мировой классической архитектуры — Пантеон (усыпальница выдающихся людей Франции). Прогуляемся по старинной и живописной улице Муфтар, рассмотрим церковь в стиле поздней готики и Ренессанса и другие достопримечательности Латинского квартала.

Вечером, уже по традиции, встретимся в ресторане на ужин с вином.

Латинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации винЛатинский квартал и продолжение дегустации вин
6 день

Шопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынок

После завтрака прогуляемся по уже таким привычным улочкам Парижа и займёмся покупками домой. Гид подскажет, где купить хорошее недорогое вино, сыры и другие французские деликатесы. Зайдём на блошиный рынок и встретимся вечером в ресторане на завершающий ужин.

Шопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынокШопинг: вино, сыры, фуа-гра, блошиный рынок
7 день

Отъезд с подарками

После завтрака проводим вас в аэропорт. Никто не уедет с пустыми руками — мы подготовили для вас сырную корзину с лучшими сортами и вино.

Отъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подарками

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Проживание
  • Завтраки, ужины и ланчи
  • Дегустация вина
  • Сырная корзина
  • Экскурсионная программа и сопровождение гидом
  • Билеты в замки и музей
  • Тур проводится в группе от 2 туристов. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Парижа и обратно
  • Дополнительное питание
  • Одноместное размещение - доплата 300 евро
  • Виза
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, 13:00
Завершение: Париж, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
7 мар 2024
Катя, спасибо огромное за этот незабываемый тур и отличную неделю отпуска! Лучший гид, лучшая команда и лучший сервис! Все было максимально комфортно, спланировано, продумано и безумно ответственно: встреча в аэропорту и отъезд в конце, заселение, наше перемещение по городу, поездка в Руан. Руан вообще заслуживает отдельного восхищения) Катя оказала помощь с любыми возникающими вопросами, не приходилось о чем-то беспокоиться в течение недели. Много незабываемых впечатлений, интересные ежедневные экскурсии и безумно вкусная еда! Каждый день мы пробовали новые виды сыров, фуа-гра, вина, сидр и разнообразные блюда классической французской кухни в ресторанах, о которых не знают туристы. Катя оказала помощь с любыми запросами, с выбором сувениров, с подбором вина и сыров для дома. Также были незабываемые походы на барахолки Парижа, откуда мы все не ушли с пустыми руками) Отдельное спасибо за большую сырную тарелку в качестве подарка)
И
5 фев 2024
Неделю назад мы вернулись из этого тура, тура, где кроме билетов до Парижа было всё включено. Я бы ещё назвала этот тур «Тур за ручку «. Это очень удобно для тех, кто впервые в Париже. Для нас не было никаких напрягов: нас встретили в аэропорту, отвезли и разместили в очень приятном отеле с отличными завтраками; каждый день нас водили, возили, показывали, рассказывали, устраивали для нас ланчи на природе с вкуснейшими, свежайшими фермерскими продуктами (сырами, паштетами, колбасами…) с замечательными винами из разных регионов Франции. А ужинали мы в очень приятных ресторанах, которые посещают в основном местные, пробовали исконно французские блюда. Кроме Парижа мы побывали ещё и Руане, это того стоило! В общем всего не расскажешь, всё было замечательно! Катя, которая с утра и до вечера была с нами, - замечательный, позитивный человек: общительный, доброжелательный, весёлый; откликалась на все наши просьбы и пожелания. С ней было очень легко и приятно общаться. Мы побывали в Париже, как будто у старых друзей или даже у родственников. Всё было замечательно: интересно, вкусно, комфортно!!! Рекомендую! А мы уже задумываемся ещё посетить Францию в другом туре Екатерины.
М
23 янв 2024
Тур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самые французские сыры, хамон, фуагра и даже устрицы! Список всего, что мы ели можно продолжать и продолжать.

Мне, как человеку, который крайне мало употребляет алкоголь и сложно угодить, буквально понравились все сорта вин, которые мы успели продегустировать за эту неделю.

Особенно заплмнились наши ужины в самых настоящих французских ресторанах, в которых приходилось стоять в очереди. Но потом было ясно, почему туда ВСЕГДА стоят очереди)) это так вкусно и аутентично)

Ювди две выездные поездки - Этрета, где просто сносит крышу от красоты и энергетики
И замок Жозефины Бонапарт - Мальмезон. Уж казалось бы, что меня может удивить в замке. . но на сегодняшний день эта одна из самых интересных и шикарных экскурсий! Рекомендую всем))

И даже на территори цветочного сада Мальмезон мы попробовали Розе с камамбером, козьим и овечьим сырами.

В конце тура организатор Катя подарила нам самые вкусные французские сыры и даже позаботилась о том, чтобы мы не голодали в самолете (авиакопмания Flyone не кормит на борту).

Хочется вернуться теперь и в другие туры по Франции с Катей! Мне очень зашли пешие прогулки по Парижу - мы изучили и прошли каждый район!
Но столько мест еще неизведано)))

Большое спасибо организаторам гастрономического тура!
Тур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самыеТур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самые

Тур входит в следующие категории Парижа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры7-дневные турыЭйфелева башняПопулярные места

Похожие туры из Парижа

Огни Европы: новогодние праздники в Париже
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Встретить год у Эйфелевой башни, посетить замок Монте-Кристо и попробовать сыры и вина
Париж, 12:00
30 дек
2 929 за человека
Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
Насладиться вином и сыром с видом на Эйфелеву башню, посетить замки и столицу шампанского
Париж, аэропорт, 13:00
10 фев
2 976 за человека
Изысканная Франция от Парижа до океана
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Изысканная Франция от Парижа до океана
Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов
Париж, 13:00
6 мая
27 мая
17 июня
26 авг
2 690 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Париже
Все туры из Парижа
All Airlines
ХорошоТам