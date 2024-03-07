Попробовать Францию на вкус, устроить пикник у Эйфелевой башни и отведать сидра в Нормандии
Париж, 13:00
13 мая
20 мая
3 июня
18 авг
€2 570 за человека
Что посмотреть в Париже на экскурсиях?
В Париже обязательным является посещение Эйфелевой башни, Триумфальной арки и Собора Парижской Богоматери. Вечером обязательно посетите одно из легендарных шоу кабаре Мулен Руж, прогуляйтесь по некоторым из самых живописных районов, таких как Монмартр, или поднимитесь на башню Монпарнас
Местные экскурсоводы
Париж ежегодно привлекает 35 миллионов туристов и он является самым посещаемым городом в мире. Туры и экскурсии быстро раскупаются, поэтому чтобы ваша поездка в Париж оказалась максимально запоминающейся и приятной, рекомендуем покупать экскурсии заранее, чтобы познакомиться с Парижем с высочайшим качеством и комфортом.
Для вас мы собрали лучшие экскурсии в своем каталоге, вам остается только выбрать
Катя, спасибо огромное за этот незабываемый тур и отличную неделю отпуска! Лучший гид, лучшая команда и лучший сервис! Все было максимально комфортно, спланировано, продумано и безумно ответственно: встреча в аэропорту и отъезд в конце, заселение, наше перемещение по городу, поездка в Руан. Руан вообще заслуживает отдельного восхищения) Катя оказала помощь с любыми возникающими вопросами, не приходилось о чем-то беспокоиться в течение недели. Много незабываемых впечатлений, интересные ежедневные экскурсии и безумно вкусная еда! Каждый день мы пробовали новые виды сыров, фуа-гра, вина, сидр и разнообразные блюда классической французской кухни в ресторанах, о которых не знают туристы. Катя оказала помощь с любыми запросами, с выбором сувениров, с подбором вина и сыров для дома. Также были незабываемые походы на барахолки Парижа, откуда мы все не ушли с пустыми руками) Отдельное спасибо за большую сырную тарелку в качестве подарка)
Неделю назад мы вернулись из этого тура, тура, где кроме билетов до Парижа было всё включено. Я бы ещё назвала этот тур «Тур за ручку «. Это очень удобно для тех, кто впервые в Париже. Для нас не было никаких напрягов: нас встретили в аэропорту, отвезли и разместили в очень приятном отеле с отличными завтраками; каждый день нас водили, возили, показывали, рассказывали, устраивали для нас ланчи на природе с вкуснейшими, свежайшими фермерскими продуктами (сырами, паштетами, колбасами…) с замечательными винами из разных регионов Франции. А ужинали мы в очень приятных ресторанах, которые посещают в основном местные, пробовали исконно французские блюда. Кроме Парижа мы побывали ещё и Руане, это того стоило! В общем всего не расскажешь, всё было замечательно! Катя, которая с утра и до вечера была с нами, - замечательный, позитивный человек: общительный, доброжелательный, весёлый; откликалась на все наши просьбы и пожелания. С ней было очень легко и приятно общаться. Мы побывали в Париже, как будто у старых друзей или даже у родственников. Всё было замечательно: интересно, вкусно, комфортно!!! Рекомендую! А мы уже задумываемся ещё посетить Францию в другом туре Екатерины.
Тур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самые французские сыры, хамон, фуагра и даже устрицы! Список всего, что мы ели можно продолжать и продолжать.
Мне, как человеку, который крайне мало употребляет алкоголь и сложно угодить, буквально понравились все сорта вин, которые мы успели продегустировать за эту неделю.
Особенно заплмнились наши ужины в самых настоящих французских ресторанах, в которых приходилось стоять в очереди. Но потом было ясно, почему туда ВСЕГДА стоят очереди)) это так вкусно и аутентично)
Ювди две выездные поездки - Этрета, где просто сносит крышу от красоты и энергетики
И замок Жозефины Бонапарт - Мальмезон. Уж казалось бы, что меня может удивить в замке. . но на сегодняшний день эта одна из самых интересных и шикарных экскурсий! Рекомендую всем))
И даже на территори цветочного сада Мальмезон мы попробовали Розе с камамбером, козьим и овечьим сырами.
В конце тура организатор Катя подарила нам самые вкусные французские сыры и даже позаботилась о том, чтобы мы не голодали в самолете (авиакопмания Flyone не кормит на борту).
Хочется вернуться теперь и в другие туры по Франции с Катей! Мне очень зашли пешие прогулки по Парижу - мы изучили и прошли каждый район!
Но столько мест еще неизведано)))
Большое спасибо организаторам гастрономического тура!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу
Самые популярные туры в Париже
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сейчас в Париже можно забронировать 4 тура от €2 570 до €2 976. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя волшебство Парижа через уникальные туры в компании русскоговорящих гидов. Интересные туры в Париже на русском языке, которые раскроют секреты города любви. Познакомьтесь с историей и культурой, узнайте о хороших турх в Париже и выберите оптимальное предложение по цене. Купить туры в Париже стало проще – просто выберите интересующую и бронируйте с комфортом!