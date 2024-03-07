С Светлана Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны Катя, спасибо огромное за этот незабываемый тур и отличную неделю отпуска! Лучший гид, лучшая команда и лучший сервис! Все было максимально комфортно, спланировано, продумано и безумно ответственно: встреча в аэропорту и отъезд в конце, заселение, наше перемещение по городу, поездка в Руан. Руан вообще заслуживает отдельного восхищения) Катя оказала помощь с любыми возникающими вопросами, не приходилось о чем-то беспокоиться в течение недели. Много незабываемых впечатлений, интересные ежедневные экскурсии и безумно вкусная еда! Каждый день мы пробовали новые виды сыров, фуа-гра, вина, сидр и разнообразные блюда классической французской кухни в ресторанах, о которых не знают туристы. Катя оказала помощь с любыми запросами, с выбором сувениров, с подбором вина и сыров для дома. Также были незабываемые походы на барахолки Парижа, откуда мы все не ушли с пустыми руками) Отдельное спасибо за большую сырную тарелку в качестве подарка)

И Ирина Париж для гурманов: лучшие французские вина, сыры, фуа-гра и рестораны Неделю назад мы вернулись из этого тура, тура, где кроме билетов до Парижа было всё включено. Я бы ещё назвала этот тур «Тур за ручку «. Это очень удобно для тех, кто впервые в Париже. Для нас не было никаких напрягов: нас встретили в аэропорту, отвезли и разместили в очень приятном отеле с отличными завтраками; каждый день нас водили, возили, показывали, рассказывали, устраивали для нас ланчи на природе с вкуснейшими, свежайшими фермерскими продуктами (сырами, паштетами, колбасами…) с замечательными винами из разных регионов Франции. А ужинали мы в очень приятных ресторанах, которые посещают в основном местные, пробовали исконно французские блюда. Кроме Парижа мы побывали ещё и Руане, это того стоило! В общем всего не расскажешь, всё было замечательно! Катя, которая с утра и до вечера была с нами, - замечательный, позитивный человек: общительный, доброжелательный, весёлый; откликалась на все наши просьбы и пожелания. С ней было очень легко и приятно общаться. Мы побывали в Париже, как будто у старых друзей или даже у родственников. Всё было замечательно: интересно, вкусно, комфортно!!! Рекомендую! А мы уже задумываемся ещё посетить Францию в другом туре Екатерины.