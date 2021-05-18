Полезная информация о Ренн
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Местное время в Ренн
22:2730
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Ренн
|По-английски
|Rennes
|Столица региона
|Ренн является столицей региона
|Население города
|209 375 чел.
|Аэропорт
|Ренн RNS
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря
Где находится Ренн на карте
Ренн