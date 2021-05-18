Полезная информация о Ренн

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Местное время в Ренн
22:2730
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаРенн
По-английскиRennes
Столица регионаРенн является столицей региона
Население города209 375 чел.
АэропортРенн RNS
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота39 м. от уровня моря

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