Реймс — город, где история монархии тесно переплетена с историей игристого вина. Вы пройдёте по следам правителей прошлого — от готического собора до дворца То. Заглянете в старинные погреба, раскроете секреты дегустации и поймёте, почему французы называют шампанское королём вин и вином королей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Собор, где рождались короли

Вы окажетесь в сердце Реймса — у величественного собора 13 века, где короновались почти все французские монархи. Вы узнаете, как появился готический стиль, почему витражи и розетки стали неотъемлемой частью храмов того времени и чем знаменит улыбающийся ангел — символ города.

Дворец, где устраивали пиры

Рядом с собором находится дворец То — именно здесь устраивали пиры в честь новоиспечённых королей. Вы прогуляетесь по его залам и представите, как кипела жизнь в разгар торжеств.

Прогулка по городу

Вы пройдёте по уютным улицам центра, где сохранились здания в стиле ар-деко. Увидите триумфальную арку 2 века, посвящённую богу войны Марсу: она напоминает о временах, когда Реймс был важной частью Римской империи.

Шампанское как искусство

Вместе мы подберём один из старинных домов шампанского, где вас ждут километры погребов и история напитка, изменившего мир. Вы услышите, почему именно здесь появилось первое шампанское и как его производят. А во время дегустации откроете секреты сомелье — и научитесь по-настоящему разбираться в шампанском.

Организационные детали

Едем на автомобиле Peugeot 3008.

Дополнительные расходы: