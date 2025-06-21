Мои заказы

Реймс королевский и игристый

Отправиться в историко-энологическое путешествие и научиться пить шампанское
Реймс — город, где история монархии тесно переплетена с историей игристого вина. Вы пройдёте по следам правителей прошлого — от готического собора до дворца То.

Заглянете в старинные погреба, раскроете секреты дегустации и поймёте, почему французы называют шампанское королём вин и вином королей.
5
1 отзыв
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Собор, где рождались короли

Вы окажетесь в сердце Реймса — у величественного собора 13 века, где короновались почти все французские монархи. Вы узнаете, как появился готический стиль, почему витражи и розетки стали неотъемлемой частью храмов того времени и чем знаменит улыбающийся ангел — символ города.

Дворец, где устраивали пиры

Рядом с собором находится дворец То — именно здесь устраивали пиры в честь новоиспечённых королей. Вы прогуляетесь по его залам и представите, как кипела жизнь в разгар торжеств.

Прогулка по городу

Вы пройдёте по уютным улицам центра, где сохранились здания в стиле ар-деко. Увидите триумфальную арку 2 века, посвящённую богу войны Марсу: она напоминает о временах, когда Реймс был важной частью Римской империи.

Шампанское как искусство

Вместе мы подберём один из старинных домов шампанского, где вас ждут километры погребов и история напитка, изменившего мир. Вы услышите, почему именно здесь появилось первое шампанское и как его производят. А во время дегустации откроете секреты сомелье — и научитесь по-настоящему разбираться в шампанском.

Организационные детали

Едем на автомобиле Peugeot 3008.

Дополнительные расходы:

  • Вход в шампанский дом с дегустацией 2–3 бокалов вина — €30–100 за чел. (зависит от дома, который мы выберем)
  • Дополнительная дегустация в домах (по желанию) — от €10 за бокал
  • Обед в ресторане (по желанию) — в среднем €50 за чел.

Марина
Марина — ваш гид в Реймсе
Провела экскурсии для 44 туристов
Профессиональный гид и сомелье. Живу в Шампани уже 15 лет, из них 10 работаю в разных шампанских домах (Moët et Chandon, Ruinart, Mercier, Joseph Perrier и др). Говорю на 7 языках. Готова поделиться своими знаниями о Шампани и шампанском с вами в тёплой дружеской атмосфере.
Ольга
Ольга
21 июн 2025
Великолепно провели время в Эперне, Реймсе и окрестностях.
Все было спланировано идеально! Марина великолепный рассказчик, очень много дала информации, постоянно была с нами на связи до поездки, помогла с билетами. По всем нашим локациям мы перемещались на ее автомобиле! Очень рекомендую!

