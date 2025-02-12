В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия

Шампань известна не только своими уникальными игристыми винами, признанными лучшими в мире.

Здесь находится один из самых впечатляющих готических соборов — Реймсский, где короновались многие французские монархи.

Мы обязательно посетим этот храм, а затем отправимся на дегустацию, которая кардинально изменит ваше восприятие шампанского.
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
12
фев13
фев14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Вы отправитесь в регион Шампань и посетите Реймсский собор — шедевр готической архитектуры.
  • У вас будет свободное время на обеденный перерыв • Далее вы познакомитесь с самым «шампанским» городом в мире — Эперне, где находятся штаб-квартиры винных домов Dom Pérignon, Taittinger, Veuve Clicquot и Bollinger. Пройдёмся по Авеню шампанских вин, и по желанию заглянете на дегустацию игристого вина на специально оборудованном поезде проедете по знаменитым винным погребам дома Mercier.
  • После экскурсии отправимся обратно в Париж. Поедем через виноградники и, если у вас останутся силы, заедем в Dom Pérignon. Что вы узнаете?
  • Существуют ли до сих пор королевские регалии для коронации во французском Реймсском соборе.
  • Где можно найти самого улыбающегося ангела в мире.
  • Почему только игристое вино, произведенное в Шампани, может называться «‎шампанским».

• Производят ли другие винодельческие регионы Франции шампанское. Важная информация:

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
  • С детьми можно, но возможно, что тема шампанского будет не актуальна для них.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ежедневно в 09:30.

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
С гидом€950
С водителем-сопровождающим€550
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Обед
  • Дегустация игристого вина Шампани: цена зависит от количества напитков и винного домена (в среднем 2 бокала шампанского в доме Mercier обойдутся в районе €30/чел.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля в Париже
Завершение: У вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Реймса

Роскошь и простота Шампани
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Начало: Около ж/д вокзала Реймса
Завтра в 11:00
13 фев в 11:00
1000 за всё до 4 чел.