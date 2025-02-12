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Шампань известна не только своими уникальными игристыми винами, признанными лучшими в мире.



Здесь находится один из самых впечатляющих готических соборов — Реймсский, где короновались многие французские монархи.



Мы обязательно посетим этот храм, а затем отправимся на дегустацию, которая кардинально изменит ваше восприятие шампанского.