Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Шамбери- развивающийся город 🏙️, который уже на протяжении 10 лет борется с укоренившейся за ним репутацией серого и скучного города. Поначалу и вправду создаётся такое впечатление, когда выходишь из поезда на вокзал (район которого был почти полностью разрушен в мае 1944 и впоследствие наскорого перестроен) или когда подъезжаешь к нему на машине (перегруженная дорожная сеть напоминает о стратегическом расположении города). Но Шамбери обманывает туристов, как и одна из главных его достопримечательностей 🏛️, оптическая иллюзия (раскрашивание стен зданий таким образом, что создаётся впечатление рельефного узора). Он полон сюрпризов, открывать которые вы не устанете, пробираясь, как по лабиринту, по узким улочкам, очень похожих на лионские трабули.

В самом сердце города возвышается величественный замок-резиденция герцогов Савойских, в котором сейчас располагается здание Префектуры и Генерального Совета Савойи. Сейчас к замку ведут четыре улицы, но раньше к нему можно было попасть только по улице Бас дю Шато (единственной в то время). Она сохранила свой средневековый шарм, некоторые магазины и туннель, соединяющий две противоположные части дома, принадлежавшие одному хозяину. Параллельно улице Бас дю Шато, протянулась улица Жюиври(Еврейская), на которой проживали исключельно евреи, игравшие при дворе значительную роль: они занимали посты врачей, адвокатов, казначеев, бухгалтеров и т. д. Повернув налево, улица Ланс, где крыши домов практически соприкасаются друг с другом, ведёт нас к крытому рынку Ле Аль. Здесь вы можете полюбоваться на изобилие сырных прилавков, приобрести на память коробочку конфет с горной черникой, попробовать французскую колбасу с орехами, запив всё это нежнейшим местным белым вином 🍷, Русет или Шинян. Недалеко от рынка, находится фонтан ⛲ Слонов -символ Шамбери. Он был построен на средства генерала дё Буань, савойского авантюриста, нажившего свое состояние, во время своего похода в Индию. Фонтан отображает любимое животное индийцев, на которых восседает сам генерал. От фонтана протягивается ныне главная улица Шамбери- улица дё Буань. Проложенная также по инициативе генерала для организации военных и торжественных парадов, она соединяет фонтан Слонов с замком. Здесь же располагается площадь Сан-Леже, где вы можете передохнуть возле освежающего фонтана, в одном из многочисленных кафе. Отсюда отправляются прогулочные поезда, комментированные на русском языке. Небольшая улочка, соединяет площадь с собором Святого Франсуа дё Сальс. Эта церковь ⛪ выполнена в готическом стиле, а его потолок раскрашен в стиле оптической иллюзии. В соборе хранятся две ценности: диптих из слоновой кости 12 века и деревянная статуя Рождения Христа 15 века. Выйдя из собора, попадаем на улицу Круа д’Ор, место сбора городской богемы и аристократических сливок общества во времена Савойского графства. Об этом свидельствуют расписные фасады домов и отелей. Здесь вы можете купить традиционный савойский сувенир 🎁, нож Опинель, завод и музей 🖼 которого находится недалеко от Шамбери. В конце улицы Круа д’Ор находится театр Шарля Дулина, построенный по плану миланской Ля Скалы. Визит Шамбери заканчивается в Савойском региональном музее, посвященному истории 📖 графства и быту жителей Шамбери.

Шамбери неустанно смешивает бурную студенческую жизнь с большой экономической ответственностью, насыщенную культурную программу с важной политической ролью, огромное историческое достояние со значительным гастрономическим наследием.