Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Велотур для опытных велосипедистов по горному массиву Бож.

Отправление из города Альбервиль в средневековый замок 🏰 Миолан, основанный семьей Миолан, принадлежавшей к Савойской династии. Ранее памятник был стратегическим объектом, так как находился на пути, соединяющем Савойю со Средиземным морем. Позднее, когда род семьи Миолан прекратился, замок превращается в тюрьму для политических заключенных и буржуазии. Одним из самых знаменитых был маркиз де Сад, аристократ, боровшийся за безграничную свободу личности (его именем назвали направление психологии «садизм»). Маркиз сбежал из тюрьмы, просидев здесь полгода. В настоящее время, в замке располагается музей 🖼 и ботанический сад средневековых растений, использовавшихся в лечебных и кулинарных целях.

Возвращение в Альбервиль на велосипеде 🚲 или на машине.