Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Велотур: Альбервиль-замок Миолан-Альбервиль

Гид S.
Гид S. – Гид из Шамбери
Велотур: Альбервиль-замок Миолан-Альбервиль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €214 за человека

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Велотур: Альбервиль-замок Миолан-Альбервиль
Велотур: Альбервиль-замок Миолан-Альбервиль
Велотур для опытных велосипедистов по горному массиву Бож.
Отправление из города Альбервиль в средневековый замок 🏰 Миолан, основанный семьей Миолан, принадлежавшей к Савойской династии. Ранее памятник был стратегическим объектом, так как находился на пути, соединяющем Савойю со Средиземным морем. Позднее, когда род семьи Миолан прекратился, замок превращается в тюрьму для политических заключенных и буржуазии. Одним из самых знаменитых был маркиз де Сад, аристократ, боровшийся за безграничную свободу личности (его именем назвали направление психологии «садизм»). Маркиз сбежал из тюрьмы, просидев здесь полгода. В настоящее время, в замке располагается музей 🖼 и ботанический сад средневековых растений, использовавшихся в лечебных и кулинарных целях.
Возвращение в Альбервиль на велосипеде 🚲 или на машине.
Начало и место завершения
🚩 Chambery
Велотур: Альбервиль-замок Миолан-Альбервиль

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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