Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы

Гид S.
Гид S. – Гид из Шартра
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
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Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Одна из величайших святынь христианского мира — Покров, который Пресвятая Богородица бережно сохранила после рождения своего Сына, — находится уже много столетий в шартрском Соборе. С 9 века н. э. сюда стекаются тысячи паломников со всего мира.
Я расскажу вам не только историю 📖 шартрского Собора, но и научу вас понимать богословие витражей и других изображений. Мы познакомимся с менее известными нам святынями Собора (колодец Святых мучеников, почитаемая скульптура «Черной» Богородицы). Вы узнаете также о жизни некоторых шартрских святых. И конечно, вы сможете помолиться и попросить заступничества у Пресвятой Богородицы перед Её Покровом.
ВНИМАНИЕ! Если вашей группе нужно организовать поклонение Покрову БЕЗ экскурсии 🧭, это тоже возможно. В таком случае паломники вносят добровольное пожертвование Собору.
Начало и место завершения
🚩 Chartres
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы
Паломничество к Покрову Пресвятой Богородицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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