Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Одна из величайших святынь христианского мира — Покров, который Пресвятая Богородица бережно сохранила после рождения своего Сына, — находится уже много столетий в шартрском Соборе. С 9 века н. э. сюда стекаются тысячи паломников со всего мира.

Я расскажу вам не только историю 📖 шартрского Собора, но и научу вас понимать богословие витражей и других изображений. Мы познакомимся с менее известными нам святынями Собора (колодец Святых мучеников, почитаемая скульптура «Черной» Богородицы). Вы узнаете также о жизни некоторых шартрских святых. И конечно, вы сможете помолиться и попросить заступничества у Пресвятой Богородицы перед Её Покровом.

ВНИМАНИЕ! Если вашей группе нужно организовать поклонение Покрову БЕЗ экскурсии 🧭, это тоже возможно. В таком случае паломники вносят добровольное пожертвование Собору.