Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Шартрский Собор

Гид S.
Гид S. – Гид из Шартра
Шартрский Собор
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Шартрский Собор
Шартрский Собор
Знаменитый французский скульптор Огюст Роден писал о шартрском Соборе: «Какая грандиозная и кроткая щедрость! Никогда я столь явственно не ощущал величие человеческого гения. Я чувствую, как сам вырастаю под наплывом восторга. . И я неустанно кричу своим соотечественникам: нет ничего прекраснее для глаза, ничего полезнее для изучения, чем наши французские соборы, и в первую очередь — этот! Почему вы ослепли, наследники провидцев, создавших шедевр?»
Узнать потрясающую историю 📖 создания Собора, научиться читать его витражи, понять символику его изображений и ощутить дыхание Средневековья — все это возможно в шартрском Соборе, названным французским Акрополем, Королевой всех соборов и занесенным ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.
Начало и место завершения
🚩 Chartres
Шартрский Собор
Шартрский Собор
Шартрский Собор
Шартрский Собор
Шартрский Собор
Шартрский Собор
Шартрский Собор

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Гид S.
Гид S.
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