Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Если вы хотите почувствовать дух настоящей Франции, обязательно найдите момент, чтобы вырваться из Парижа в провинцию! Всего в 1 часе 15 мин езды от вокзала Монпарнас находится удивительно уютный, дышащий стариной, величественный и неспешный город 🏙️ Шартр.

Эта экскурсия ⛳ понравится тем, кто любит побродить вдали от туристических толп, погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть для себя его легенды и тайны.

Мы прогуляемся с вами вдоль берега реки Эр, пройдемся по старинным узким улочкам с фахверковыми домами, узнаем о жизни простых ремесленников и королей и, конечно, восхитимся шедевром готической архитектуры — знаменитым Шартрским Собором!