Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Средневековый Шартр

Гид S.
Гид S. – Гид из Шартра
Средневековый Шартр
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €150 за человека

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Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Если вы хотите почувствовать дух настоящей Франции, обязательно найдите момент, чтобы вырваться из Парижа в провинцию! Всего в 1 часе 15 мин езды от вокзала Монпарнас находится удивительно уютный, дышащий стариной, величественный и неспешный город 🏙️ Шартр.
Эта экскурсия ⛳ понравится тем, кто любит побродить вдали от туристических толп, погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть для себя его легенды и тайны.
Мы прогуляемся с вами вдоль берега реки Эр, пройдемся по старинным узким улочкам с фахверковыми домами, узнаем о жизни простых ремесленников и королей и, конечно, восхитимся шедевром готической архитектуры — знаменитым Шартрским Собором!
Начало и место завершения
🚩 Chartres
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр
Средневековый Шартр

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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