Для туристов, планирующих посетить Францию, оформление страхового полиса является обязательным условием получения Шенгенской визы, необходимой для въезда в страну. Страховка, прилагающаяся к приобретенной туристической путевке, включает в себя минимальный набор рисков. Ее действие, в большинстве случаев, распространяется лишь на государственные медицинские учреждения. Для того чтобы получить квалифицированную помощь без простоя в очередях, следует заблаговременно позаботиться о приобретении полиса в одной из страховых компаний.

Обязательна ли страховка для россиян?

Для россиян процедура оформления страховки является обязательной. При отсутствии таковой консульство Франции примет решение об отказе в выдаче визы, внеся таким образом нежелательные коррективы в планы туриста.

Какая страховка нужна для визы?

Для получения визы в страны Шенгенской зоны, к коим относится и Франция, достаточно приобрести полис со стандартным набором страховых рисков. К таковым относятся:

покрытие не менее 30 000 евро;

экстренная медицинская (в т.ч. стоматологическая) помощь;

приобретение рекомендованных врачом лекарственных средств;

транспортировка до указанной ассистансом клиники.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Страховка от туроператора включает в себя минимум рисков. Целью ее оформления, как правило, является получение Шенгена. При возникновении на отдыхе непредвиденного обстоятельства, связанного с получением травмы, утерей либо порчей багажа, рассчитывать на компенсацию вряд ли придется. Полис же, оформленный в страховой компании, полностью покроет все понесенные расходы.

Какие опасности ждут в стране?

Франция - довольно привлекательная страна для отдыхающих. Это обусловлено высоким уровнем развития в ней туристической отрасли. Но планируя поездку во Францию, не стоит забывать об опасностях, связанных:

С распространенностью ограблений и воровства.

лихачеством водителей на автотрассах.

употреблением некачественной еды в ресторанах, кафе.

травмированием при посещении популярного среди туристов Диснейленда.

активной спортивной нагрузкой (велоспорт, плавание, горные лыжи и пр.).

Чему при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

При выборе перечня страховых рисков следует ориентироваться на цель поездки. Если планируется спокойный отдых, связанный с посещением различных культурных мест, достаточно будет включить в полис оказание бесплатной медицинской помощи (в т.ч. при обострении хронических заболеваний). При посещении известных горнолыжных курортов Франции (Шамони, Куршевель, Пиренеи) не обойтись без включения в страховку риска, связанного с занятием активными видами спорта.

Всем категориям туристов стоит уделить должное внимание включению в полис риска отмены поездки. При наступлении страхового случая данная мера позволит компенсировать стоимость приобретенных авиабилетов и номера в отеле.

Какие опции особенно нужно выделить?

В числе наиболее приоритетных страховых рисков:

получение травм при занятии активными видами спорта;

несчастные случаи на пляже, в отеле и пр.;

утеря багажа по вине авиаперевозчика;

повреждение личного автотранспорта;

перенос сроков путешествия.

Какую страховку выбрать?

К выбору варианта страхования следует подходить крайне ответственно. Ведь именно от его результатов зависит защищенность туриста на отдыхе. Стоит рассматривать предложения без франшизы, размер которой не подлежит компенсации со стороны страховой компании.

Задав в соответствующей форме параметры предстоящей поездки (страну, планируемое время пребывания), а также свой возраст, можно получить доступ к огромному перечню предложений страховщиков.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Во избежание возникновения лишних неприятностей полис необходимо постоянно держать под рукой. В крайнем случае можно сохранить на телефон номер компании-ассистанса. При возникновении страхового случая следует:

позвонить по указанному номеру (либо написать сообщение посредством использования любого доступного мессенджера) и детально описать произошедшую ситуацию (с указанием точных координат своего местонахождения);

дождаться обработки заявки оператором центра;

получить подробное руководство по дальнейшим действиям (специалист компании сориентирует, в какую больницу необходимо обратиться пострадавшему).

Что НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Причиной отказа в выплате страховой компенсации может явиться:

нахождение застрахованного лица в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в момент получения травмы;

факт наличия признаков заболевания до отправления в поездку;

беременность (срок беременности, который подразумевает компенсацию понесенных на лечение расходов, устанавливается каждой страховой компанией индивидуально).

На каком уровне медицина в стране?