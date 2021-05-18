Полезная информация о Кайенне

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Местное время в Кайенне
16:2831
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаФранцузская Гвиана
Название городаКайенна
По-английскиCayenne
Это столицаКайенна является столицей Французской Гвианы
Население города61 550 чел.
АэропортРошамбо CAY
Часовой поясAmerica/Cayenne
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Кайенна на карте

Кайенна фото города
Кайенна

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