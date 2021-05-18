Полезная информация о Кайенне
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Местное время в Кайенне
16:2831
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Французская Гвиана
|Название города
|Кайенна
|По-английски
|Cayenne
|Это столица
|Кайенна является столицей Французской Гвианы
|Население города
|61 550 чел.
|Аэропорт
|Рошамбо CAY
|Часовой пояс
|America/Cayenne
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Кайенна на карте
Кайенна