Крупнейшие города Французской Полинезии
Список самых больших и знаменитых городов Французской Полинезии по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео.
ТаитиЭкскурсии в Таити
Анаа
Апатаки
Аратика
Арутуа
Ахе
Бора-Бора
Вахитахи
Гамбиер-Айленд
Катиу
Каукура
Кауэхи
Макемо
Манихи
Матаива
Маупити
Муреа
Напука Айленд
Ниау
Нуку-Хива
Нукутаваке
Папеэте
Пекапека
Пукаруа
Раиатеа
Раируа
Ранжироа
Рароя
Реао
Риматара
Рурту
Табуай
Такапото
Такароа
Такуме
Татакото
Тетиароа
Тикехау
Тупаи
Турейра
Уа Поу
Уа Хука
Фааите
Факарава
Факахина
Фангатау
Хао Айленд
Хива-Оа
Хикуэру
Хуахине