Полезная информация о Франсвиле
Что нужно знать о Франсвиле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время во Франсвиле
20:2843
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇦 Габон
|Название города
|Франсвиль
|По-английски
|Franceville
|Столица региона
|Франсвиль является столицей региона
|Население города
|42 967 чел.
|Аэропорт
|Franceville/Mvengue MVB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Libreville
|Средняя высота
|405 м. от уровня моря