Полезная информация о Габоне
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Флаг Габона
|Название
|Габон
|Эмодзи флаг
|🇬🇦
|Полное название
|Габонская Республика
|По-английски
|Gabon
|Столица
|Либревиль
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Центральная Африка)
|Площадь
|267 667 км²
|Население
|1 811 079 чел.
|Телефонный код
|+241
|Код ISO
|GA
|Основной домен
|.GA
|Соседние страны
|🇨🇲 Камерун🇬🇶 Экваториальная Гвинея Конго
Где находится Габон на карте
Габон