Всё о Габоне

Полезная информация о Габоне

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Флаг Габона
Флаг Габона
НазваниеГабон
Эмодзи флаг🇬🇦
Полное названиеГабонская Республика
По-английскиGabon
СтолицаЛибревиль
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Центральная Африка)
Площадь267 667 км²
Население1 811 079 чел.
Телефонный код+241
Код ISOGA
Основной домен.GA
Соседние страны🇨🇲 Камерун🇬🇶 Экваториальная Гвинея Конго

Где находится Габон на карте

Габон фото страны
Габон

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