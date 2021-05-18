Всё о Ламбарене

Полезная информация о Ламбарене

Что нужно знать о Ламбарене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ламбарене
18:4723
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇦 Габон
Название городаЛамбарене
По-английскиLambarene
Столица регионаЛамбарене является столицей региона
Население города20 714 чел.
АэропортЛамбарене LBQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Libreville
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Ламбарене на карте