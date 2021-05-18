Полезная информация о Ламбарене
Что нужно знать о Ламбарене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ламбарене
18:4723
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇦 Габон
|Название города
|Ламбарене
|По-английски
|Lambarene
|Столица региона
|Ламбарене является столицей региона
|Население города
|20 714 чел.
|Аэропорт
|Ламбарене LBQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Libreville
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря