Всё о Либревиле

Полезная информация о Либревиле

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Местное время в Либревиле
18:4729
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇦 Габон
Название городаЛибревиль
По-английскиLibreville
Это столицаЛибревиль является столицей Габона
Население города578 156 чел.
АэропортЛибревиль LBV
Часовой поясAfrica/Libreville
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Либревиль на карте

Либревиль фото города
Либревиль

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