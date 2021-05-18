Полезная информация о Либревиле
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Местное время в Либревиле
18:4729
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇦 Габон
|Название города
|Либревиль
|По-английски
|Libreville
|Это столица
|Либревиль является столицей Габона
|Население города
|578 156 чел.
|Аэропорт
|Либревиль LBV
|Часовой пояс
|Africa/Libreville
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Либревиль на карте
Либревиль
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