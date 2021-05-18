Полезная информация о Джорджтауне
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Местное время в Джорджтауне
16:2759
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇾 Гайана
|Название города
|Джорджтаун
|По-английски
|Georgetown
|Это столица
|Джорджтаун является столицей Гайаны
|Население города
|235 017 чел.
|Аэропорт
|Чедди Джаган GEO
|Часовой пояс
|America/Guyana
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря
Где находится Джорджтаун на карте
Джорджтаун