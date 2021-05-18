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Полезная информация о Джорджтауне

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Местное время в Джорджтауне
16:2759
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇾 Гайана
Название городаДжорджтаун
По-английскиGeorgetown
Это столицаДжорджтаун является столицей Гайаны
Население города235 017 чел.
АэропортЧедди Джаган GEO
Часовой поясAmerica/Guyana
Средняя высота3 м. от уровня моря

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