Полезная информация о Гайане
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Флаг Гайаны
|Название
|Гайана
|Эмодзи флаг
|🇬🇾
|Полное название
|Республика Гайана
|По-английски
|Guyana
|Столица
|Джорджтаун
|Города
|Список городов
|Валюта
|gyd
|Площадь
|214 970 км²
|Население
|741 962 чел.
|Телефонный код
|+592
|Код ISO
|GY
|Основной домен
|.GY
|Соседние страны
|🇧🇷 Бразилия🇻🇪 Венесуэла🇸🇷 Суринам
Где находится Гайана на карте
Гайана