Всё о Гайане

Полезная информация о Гайане

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Флаг Гайаны
Флаг Гайаны
НазваниеГайана
Эмодзи флаг🇬🇾
Полное названиеРеспублика Гайана
По-английскиGuyana
СтолицаДжорджтаун
ГородаСписок городов
Валютаgyd
Площадь214 970 км²
Население741 962 чел.
Телефонный код+592
Код ISOGY
Основной домен.GY
Соседние страны🇧🇷 Бразилия🇻🇪 Венесуэла🇸🇷 Суринам

Где находится Гайана на карте

Гайана фото страны
Гайана

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