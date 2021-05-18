Полезная информация о Ле-Ке
Что нужно знать о Ле-Ке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ле-Ке
16:2805
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇹 Гаити
|Название города
|Ле-Ке
|По-английски
|Les Cayes
|Столица региона
|Ле-Ке является столицей региона
|Население города
|125 799 чел.
|Аэропорт
|Лес-Кейес CYA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Port-au-Prince
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря