Полезная информация о Ле-Ке

Что нужно знать о Ле-Ке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ле-Ке
16:2805
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇹 Гаити
Название городаЛе-Ке
По-английскиLes Cayes
Столица регионаЛе-Ке является столицей региона
Население города125 799 чел.
АэропортЛес-Кейес CYA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Port-au-Prince
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Ле-Ке на карте