Всё о Жакмеле

Полезная информация о Жакмеле

Что нужно знать о Жакмеле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Жакмеле
13:4805
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇹 Гаити
Название городаЖакмеле
По-английскиJacmel
Столица регионаЖакмеле является столицей региона
Население города137 966 чел.
АэропортJacmel Regional Airport JAK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Port-au-Prince
Средняя высота33 м. от уровня моря

Где находится Жакмеле на карте