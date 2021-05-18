Полезная информация о Жакмеле
Что нужно знать о Жакмеле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Жакмеле
13:4805
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇹 Гаити
|Название города
|Жакмеле
|По-английски
|Jacmel
|Столица региона
|Жакмеле является столицей региона
|Население города
|137 966 чел.
|Аэропорт
|Jacmel Regional Airport JAK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Port-au-Prince
|Средняя высота
|33 м. от уровня моря