Всё о Жереми

Полезная информация о Жереми

Что нужно знать о Жереми: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Жереми
16:2817
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇹 Гаити
Название городаЖереми
По-английскиJeremie
Столица регионаЖереми является столицей региона
Население города97 503 чел.
АэропортЖереми JEE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Port-au-Prince
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Жереми на карте