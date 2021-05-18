Полезная информация о Жереми
Что нужно знать о Жереми: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Жереми
16:2817
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇹 Гаити
|Название города
|Жереми
|По-английски
|Jeremie
|Столица региона
|Жереми является столицей региона
|Население города
|97 503 чел.
|Аэропорт
|Жереми JEE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Port-au-Prince
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря