Полезная информация о Того
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Флаг Того
|Название
|Того
|Эмодзи флаг
|🇹🇬
|Полное название
|Тоголезская Республика
|По-английски
|Togo
|Столица
|Ломе
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Западная Африка)
|Площадь
|56 785 км²
|Население
|7 143 000 чел.
|Телефонный код
|+228
|Код ISO
|TG
|Основной домен
|.TG
|Соседние страны
|🇧🇯 Бенин🇬🇭 Гана
Где находится Того на карте
Того