Всё о Того

Полезная информация о Того

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Флаг Того
Флаг Того
НазваниеТого
Эмодзи флаг🇹🇬
Полное названиеТоголезская Республика
По-английскиTogo
СтолицаЛоме
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Западная Африка)
Площадь56 785 км²
Население7 143 000 чел.
Телефонный код+228
Код ISOTG
Основной домен.TG
Соседние страны🇧🇯 Бенин🇬🇭 Гана

Где находится Того на карте

Того фото страны
Того

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