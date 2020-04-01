Обзорные экскурсии в Аугсбурге

Что вас ожидает

Старейший после Трира город Германии

Экскурсия может начаться от выхода из Главного вокзала, Королевской площади или у фонтана императору Августу на Ратушной площади. Вы пройдете по главной улице Максимилианштрассе, включенной в список ЮНЕСКО, осмотрите три бронзовых фонтана: Августа, Меркурия и Геркулеса, а я коротко расскажу об их авторах — фламандском скульпторе Губерте Герхарде и голландце Адриане де Врисе. По пути поговорим об основании города римлянами и их наследии; о Средних веках, когда Аугсбург стал одним из крупнейших торгово-финансовых центров Европы и заполучил статус вольного имперского города Священной Римской империи. О процветающей жизни вплоть до Тридцатилетней войны и дальнейших исторических метаморфозах.

История богатейшего рода Европы — Фуггеров

Знакомясь с Аугсбургом, невозможно обойти стороной один из крупнейших купеческих и банкирских домов Германии в 15-17 вв. Именно их деятельность расценивается специалистами как высшая точка в развитии раннего европейского капитализма! Вы познакомитесь с историей династии и осмотрите их дворцы, узнаете, чем занимаются сегодня потомки рода. Посетите церковь Святой Анны, где усыпальницу Фуггеров проектировал сам Альбрехт Дюрер. А также спуститесь в город ремесленников с его каналами и узенькими улочками и дойдете до особого квартала Фуггерай, основанного Яковом Фуггером в начале 16 века. Здесь я расскажу об истоках старейшего социального поселения и объясню, как ему удалось сохранить правила функционирования по условиям 500-летней давности.

Кому подойдет экскурсия

И тем, кто первый раз в городе, и тем, кто уже много лет живет в Аугсбурге или регулярно его посещает.