Обзорные экскурсии в Аугсбурге

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Открыть историю одного из крупнейших очагов раннего капитализма и узнать о великом доме Фуггеров

Мария
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Мария – ваш гид
Немецкому драматургу Бертольду Брехту приписывают фразу о его родном городе: «Лучшее, что есть в Аугсбурге — это поезд на Мюнхен».

Однако Аугсбург, безусловно, старее Мюнхена и долгое время был одним из важнейших городов Европы! Отголоски былого величия я помогу «разглядеть» на прогулке, и вы поразитесь историческому богатству столицы Швабии.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века

Что вас ожидает

Старейший после Трира город Германии
Экскурсия может начаться от выхода из Главного вокзала, Королевской площади или у фонтана императору Августу на Ратушной площади. Вы пройдете по главной улице Максимилианштрассе, включенной в список ЮНЕСКО, осмотрите три бронзовых фонтана: Августа, Меркурия и Геркулеса, а я коротко расскажу об их авторах — фламандском скульпторе Губерте Герхарде и голландце Адриане де Врисе. По пути поговорим об основании города римлянами и их наследии; о Средних веках, когда Аугсбург стал одним из крупнейших торгово-финансовых центров Европы и заполучил статус вольного имперского города Священной Римской империи. О процветающей жизни вплоть до Тридцатилетней войны и дальнейших исторических метаморфозах.

История богатейшего рода Европы — Фуггеров
Знакомясь с Аугсбургом, невозможно обойти стороной один из крупнейших купеческих и банкирских домов Германии в 15-17 вв. Именно их деятельность расценивается специалистами как высшая точка в развитии раннего европейского капитализма! Вы познакомитесь с историей династии и осмотрите их дворцы, узнаете, чем занимаются сегодня потомки рода. Посетите церковь Святой Анны, где усыпальницу Фуггеров проектировал сам Альбрехт Дюрер. А также спуститесь в город ремесленников с его каналами и узенькими улочками и дойдете до особого квартала Фуггерай, основанного Яковом Фуггером в начале 16 века. Здесь я расскажу об истоках старейшего социального поселения и объясню, как ему удалось сохранить правила функционирования по условиям 500-летней давности.

Кому подойдет экскурсия

И тем, кто первый раз в городе, и тем, кто уже много лет живет в Аугсбурге или регулярно его посещает.

Организационные детали

  • Вход на некоторые локации зависит от дня недели и частных мероприятий (внутренние дворы дома Фуггеров, церковь святой Анны).
  • В стоимость не входит посещение квартала Фуггерай (6,50 евро/человека, школьникам и студентам скидки при предъявлении документов).
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века
Аугсбург — финансовый центр Европы 16 века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Мария, окончила Аугсбургский университет бакалавриат и магистратуру по истории искусства и культуры. С 2006 года Аугсбург стал моим домом, и каждый раз я открываю его заново. В 2019 году закончила курсы гидов и получила лицензию городского гида на русском и немецком языке. Для меня история — это загадка, которая всегда имеет свой вариант ответа. А в Аугсбурге история особенно живая — в одном месте можно потрогать и римские колонны, и насладиться старейшими витражами в мире, и восхититься скульптурой барокко, и найти вписанный современный жилой комплекс в средневековую стену. Мои экскурсии — индивидуальные, и я всегда готова подстраиваться под интересы путешественников.
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