Екатерина Б. проводит ещё 1 экскурсию

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Бамберг — Франконский Рим

Екатерина Б.
Екатерина Б. – Гид из Бамберга
Бамберг — Франконский Рим
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Бамберг — Франконский Рим
Бамберг — Франконский Рим
«Сладчайшая невеста». Франконский Рим, столица ⭐️ пива — это все о нем. О городе с 1000-летней историей 📖, который с 1993 года внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бамберг — это излюбленные декорации для исторических фильмов. Мы пройдемся с Вами по улицам, где снималась последняя версия «Трех мушкетеров».
Бамберг — средневековый город 🏙️. Он никогда не оставлял равнодушным. Как воспринимали свой город средневековые жители? Почему даже для современников он был вожделенной целью путешествия? Почему монастырская жизнь для многих казалось привлекательной?
1000-летняя история пивоварения. Знаете ли Вы, что пивоварением занимались не только монахи, но и монахини? За что борилсь в ходе пивных войн?
Охота на ведьм. Преследование за колдовство не ограничивалось только рыжими красавицами. Жертвами обвинений в колдовстве были женщины и мужчины, богатые и бедные, знатные и простолюдины. Того, кто попадал в «тюрьму ведьм», уже ничто не могло спасти.
Какую бы тему мы не затронули, история Бамберга увлекает и захватывает. 3-часовая прогулка 👣 по «Немецкому Риму» оставит неизгладимое впечатление в Вашей памяти.
Что входит
  • услуги и проезд гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Бамберг — Франконский Рим
Бамберг — Франконский Рим
Бамберг — Франконский Рим

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Б.
Екатерина Б.
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Екатерина Б. проводит ещё 1 экскурсию

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