Екатерина Б. проводит ещё 1 экскурсию

«Сладчайшая невеста». Франконский Рим, столица ⭐️ пива — это все о нем. О городе с 1000-летней историей 📖, который с 1993 года внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бамберг — это излюбленные декорации для исторических фильмов. Мы пройдемся с Вами по улицам, где снималась последняя версия «Трех мушкетеров».

Бамберг — средневековый город 🏙️. Он никогда не оставлял равнодушным. Как воспринимали свой город средневековые жители? Почему даже для современников он был вожделенной целью путешествия? Почему монастырская жизнь для многих казалось привлекательной?

1000-летняя история пивоварения. Знаете ли Вы, что пивоварением занимались не только монахи, но и монахини? За что борилсь в ходе пивных войн?

Охота на ведьм. Преследование за колдовство не ограничивалось только рыжими красавицами. Жертвами обвинений в колдовстве были женщины и мужчины, богатые и бедные, знатные и простолюдины. Того, кто попадал в «тюрьму ведьм», уже ничто не могло спасти.

Какую бы тему мы не затронули, история Бамберга увлекает и захватывает. 3-часовая прогулка 👣 по «Немецкому Риму» оставит неизгладимое впечатление в Вашей памяти.