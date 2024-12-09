Индивидуальная
до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев: индивидуальная экскурсия
Исследуйте исторический центр Бамберга, включённый в наследие ЮНЕСКО. Узнайте о легендах города и насладитесь его уникальной архитектурой
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бамберг - город оживших легенд
Не спеша познакомиться с одним из самых красивых городов Германии
Начало: У фонтана Нептун
14 мар в 11:00
15 мар в 11:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бамберг - город мечты
Увидеть главные локации и выяснить, почему тут живут самые счастливые немцы
Начало: У Старой ратуши
23 мар в 10:00
29 мар в 10:00
€159 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 декабря 2024Глубокие знания материала, но хотелось бы, чтобы экскурсия была более динамичной (больше передвигаться по городу)
- ВВадим2 мая 2023Всем советую экскурсию и экскурсовода Татьяну! Узнаете много нового про город и его историю.
- ЮЮсупов30 мая 2022Большое спасибо Экскурсоводу, все прошло замечательно, красивый город, интересный рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Бамбергу в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Бамбергу в марте 2025
Сейчас в Бамберге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 220. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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