Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

Бамберг — один из самых красивый городов Германии, его нередко называют франконским Римом. Он, чудесным образом, уцелел в последней мировой войне и признан культурным наследием ЮНЕСКО. Город 🏙️ с более, чем тысячелетней и довольно кровавой в прошлом, историей 📖, один из главных епископских центров Баварии. Экскурсия ⛳ по Бамбергу начинается со старой ратуши, выстроеной на островке посередине реки. Прелесть Бамберга — это теснящиеся фахверковые домики, неправильные кривые переулочки, роскошные барочные дворцы богатых горожан, стоящие прямо на реке и бедный рыбацкий квартал — маленькая Венеция. Одной из главных достопримечательностей 🏛️ Бамберга является Собор, называемый горожанами просто Dom (от латинского Deus Omnibus Maximus), признан Ватиканом как basiliсa minor. Загадочный Бамбергский всадник и внушительный саркофаг императорской четы Генриха и Кунигунды. Мы посетим розовый сад, висящий над городом, Собор св. Михаила с редкостной, растительной росписью сводов, очень необычное надгробье Св. Отто, которое посещают все страдающие от болей в спине и капеллу Гроба Господня. Визитная карточка Бамберга-это знаменитое, единственное в своем роде, копченое пиво. Театр в Бамберге ничем особенным не прославился. Совсе другое дело его директор — Эрнст Теодор Амадей Гофман. Блестящий писатель, композитор, художник и фантазер. Человек со многими дарованиями, но драматической судьбой.