Алла С. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по Вюрцбургу

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Экскурсия по Вюрцбургу
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Экскурсия по Вюрцбургу
Экскурсия по Вюрцбургу
Вюрцбург в шутку называют Пряный город 🏙️ или город с изюминкой. Именно так на русский язык переводится слово Würze. И действительно здесь достаточно изюминок и сокровищ мирового масштаба. Вюрцбург считается одним из старейших городов Германии, ему 1300 лет. В Вюрцбург многие едут специально для того, чтобы посетить главную барочную достопримечательность 🏛️ всего региона — епископскую резиденцию. Она является не только важнейшим архитектурным произведением южно-немецкого барокко, но и считается одним из самых красивых 🤩 дворцовых комплексов во всей Европе. Над черепичными крышами города возвышается крепость Мариенберг, которую мы обязательно посетим. Город украшает старинный Майнский мост, с прилепившейся к нему старой водяной мельницей, величественный собор Св. Килиана, здание Старого университета, Красная кирха девы Марии, у фасада которой еще в 17 веке сжигали ведьм и другие многочисленные памятники сакрального зодчества. Паломники со всего мира приезжают в церковь ⛪ Капелле, за исцелением. В этом городе праздновал свою вторую свадьбу Фридрих Барбаросса. Именно здесь физик Вильгельм Рентген открыл лучи. Случались в городе и странные вещи. У легенды о Вюрцбургских вампирах есть, как не странно, документальное подтверждение. На крутых склонах вокруг города с незапамятных времен расположились многочисленные виноградники. Ароматное франконское вино 🍷 известно далеко за пределами города. Говорят, что сама Елизавета Английская получает к дворцовому столу легкое белое вино из Вюрцбурга.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg
Экскурсия по Вюрцбургу
Экскурсия по Вюрцбургу
Экскурсия по Вюрцбургу
Экскурсия по Вюрцбургу

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Алла С.
Алла С.
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