Алла С. проводит ещё 5 экскурсий

Романтическая дорога от Майна до Альп — это самый известный и популярный маршрут в Германии, протяженность ее 350 км. и состоит из 27 городов, но мы посетим только два.
Путешествие по «Романтической дороге» начинается в г. Вюрцбурге, крепость Мариенберг, паломническая капелла, Старый мост через Майн, кафедральный собор и кончно, Резиденцию архиепископа (внесенная в список памятников, охраняемые ЮНЕСКО), представляют собой грандиозное изобилие исторических ценностей. Вюрцбург — это еще и центр виноделия, 72 ящика столового вина поставляется английской королеве. В соборе Вюрцбурга доходчиво показано, что такое непорочное зачатие.
Из Вюрцбурга мы проедем по живописной дороге через маленькие, уютные деревеньки в Ротенбург об дер Таубер. Этот город 🏙️ всемирно известен своей красотой, он сохранился со времен Тридцатилетней войны и еще его называют «спящая красавица». В Ротенбурге находится магазин, который продает круглый год елочные игрушки. В нем, даже немаленький Валуев, который был у меня на экскурсии 🧭, почувствовал себя маленьким. Секрет Ротенбурга не только в средневековом городе, но и в сохранившихся средневековых дворах, которые мы обязательно посмотрим, а в некоторые дома даже зайдем. В одном из монастырей Ротенбурга сейчас находится музей 🖼 средневековых пыток, а пояс верности здесь можно купить в сувенирном магазине.
Уверена, что это будет самое сильное впечатление от Баварии, чего всем вам и желаю!
Мнение о том, что в один день следует смотреть один город, соответствует действительности и бытует не только среди русскоговорящих гидов и туристов, но и во всем мире. Это правило касается и Баварии, а, в особенности, таких городов как Мюнхен. Нюрнберг, Регенсбург, Бамберг, Ротенбург об дер Таубер. Однако, обстоятельства нередко складываются так, что следовать этому правилу не получается — времени мало, а посмотреть хочется многое. В этом случае вам поможет профессиональный гид по Баварии. Используя знания 🎓 и опыт хорошо подготовленного и осведомленного в истории 📖 и сегодняшней жизни Баварии гида вы сможете верно распределить свои силы и время, решить какая экскурсия ⛳ — пешеходная или авто-пешеходная — пожойдет вам больше, увидеть и узнать максимум о достопримечательностях 🏛️ Баварии. Редко кто приезжает в Баварию один только один раз. Многие возвращаются, чтобы продолжить приятное знакомство со столицей ⭐️ Баварии — Мюнхеном, имперским городом Нюрнбергом, одним из стпрейших городов Германии и Баварии — Регенсбургом, епископским центром — Бамбергом, городом известным своей крепостью и барочной Резиденцией — Вюрцбургом, сказочным и «пряничным» городом «вечного Рождества» — Ротенбургом на Таубере.
Люди приезжают вновь, чтобы:
- в Мюнхене погулять по Английскому саду, посидеть на Одеонсплатц в кафе Тамбоси, пройтись по магазинам Максимилианштрассе. пообедать в «Шпатене» по соседству с Новой резиденцией Виттельсбахов на Оперной площади. взглянуть на Мюнхен с высоты башен «Старого Петера» или Фрауэнкирхе, полюбоваться Новой ратушей и движением фигур на часах, на Мариенплатц, выпить 🍹 пива с друзьями в Хофбройхаузе. Кто-то приезжает снова окунуться в шумную и веселую атмосферу Октоберфеста, кто-то, чтобы в тишине созерцать собрания живописи в Пинакотеках и многочисленных картинных галереях Мюнхена.
- в Нюрнберге, миновав городскую стену, оказаться в средневековье, в готическом Старом городе. Взобраться по крутой улице со старинной мостовой на замковую гору, где со смотровой площадки Кайзербурга виден весь старый Нюрнберг. Вновь зайти в готические соборы Св. Лоренца и Св. Себальда, попробовать на главной рыночной площади, по соседству с «Прекрасным источником» и Фрауэнкирхе, знаменитые нюрнбергские сосиски и, не менее знаменитые, нюрнбергские медовые пряники. Заглянуть в «Крестный двор» госпиталя Святого Духа и сфотографироваться на фоне «нюрнбергских очков». А, может быть, посетить лучший немецкий Музей игрушек или Музей железных дорог. Тем же, кто интересуется «коричневым прошлым» будет интересно осмотреть бывшую «Территорию партийных съездов».
- в Регенсбурге посмотреть в соборе Св. Петра удивительные витражи и послушать орган, взглянуть с Каменного моста на Дунай и панораму города с, характерными только для Регенсбурга, возвышающимися родовыми башнями-замками. Сходить в аббатство Св. Эммерама. Посидеть в тени Епископского дворика, или в первой в Германии кофейни «Принцесс». Соблазниться особенно сочными регенсбурнскими колбасками, которые жарят на гриле в крошечном ресторане (существующем уже более 850 лет) на набережной Марка Аврелия. Посетить дворец князей Турн унд Таксис и, может быть, попробовать пива в княжеской пивоварне.
- в Бамберге позабавиться видом Ратуши, стоящей на островке посреди реки и бывшим рыбацким кварталом «Маленькая Венеция», почувствовать величие Императорского собора, недавно отпраздновавшего свое тысячелетие. Поломать голову над загадкой «Бамбергского всадника» и восхититься мастерством монахов, расписавших своды собора Св. Михаэля. Познакомиться со вкусом «копченого» пива и узнать, где Гоффманн брал имена для своих персонажей.
- в Вюрцбурге оценить по достоинству мощь и неприступность, возвышающейся над городом и Майном, «Старой крепости», полюбоваться красотой вюрцбургского «Каменного моста» с фигурами и Резиденцией князя-епископа. Проверить — действительно ли так хороши, как рассказывают, здешние вина, которыми славится Вюрцбург.
- в Ротенбурге на Таубере снова почувствовать себя ребенком, вспомнить все сказки и купить, на память, какую-нибудь игрушку в главном рождественском магазине-музее Баварии, где круглый годстоит красивейшая елка. Попробовать здешние «полметра колбасы», а, если повезет, посмотреть и поучаствовать в празднике-представлении «Волшебный напиток» — истории о счастливом спасении Ротенбурга во время 30-летней войны, который отмечается дважды в год.