Алла С. проводит ещё 5 экскурсий

Романтическая дорога от Майна до Альп — это самый известный и популярный маршрут в Германии, протяженность ее 350 км. и состоит из 27 городов, но мы посетим только два.

Путешествие по «Романтической дороге» начинается в г. Вюрцбурге, крепость Мариенберг, паломническая капелла, Старый мост через Майн, кафедральный собор и кончно, Резиденцию архиепископа (внесенная в список памятников, охраняемые ЮНЕСКО), представляют собой грандиозное изобилие исторических ценностей. Вюрцбург — это еще и центр виноделия, 72 ящика столового вина поставляется английской королеве. В соборе Вюрцбурга доходчиво показано, что такое непорочное зачатие.

Из Вюрцбурга мы проедем по живописной дороге через маленькие, уютные деревеньки в Ротенбург об дер Таубер. Этот город 🏙️ всемирно известен своей красотой, он сохранился со времен Тридцатилетней войны и еще его называют «спящая красавица». В Ротенбурге находится магазин, который продает круглый год елочные игрушки. В нем, даже немаленький Валуев, который был у меня на экскурсии 🧭, почувствовал себя маленьким. Секрет Ротенбурга не только в средневековом городе, но и в сохранившихся средневековых дворах, которые мы обязательно посмотрим, а в некоторые дома даже зайдем. В одном из монастырей Ротенбурга сейчас находится музей 🖼 средневековых пыток, а пояс верности здесь можно купить в сувенирном магазине.

Уверена, что это будет самое сильное впечатление от Баварии, чего всем вам и желаю!

Мнение о том, что в один день следует смотреть один город, соответствует действительности и бытует не только среди русскоговорящих гидов и туристов, но и во всем мире. Это правило касается и Баварии, а, в особенности, таких городов как Мюнхен. Нюрнберг, Регенсбург, Бамберг, Ротенбург об дер Таубер. Однако, обстоятельства нередко складываются так, что следовать этому правилу не получается — времени мало, а посмотреть хочется многое. В этом случае вам поможет профессиональный гид по Баварии. Используя знания 🎓 и опыт хорошо подготовленного и осведомленного в истории 📖 и сегодняшней жизни Баварии гида вы сможете верно распределить свои силы и время, решить какая экскурсия ⛳ — пешеходная или авто-пешеходная — пожойдет вам больше, увидеть и узнать максимум о достопримечательностях 🏛️ Баварии. Редко кто приезжает в Баварию один только один раз. Многие возвращаются, чтобы продолжить приятное знакомство со столицей ⭐️ Баварии — Мюнхеном, имперским городом Нюрнбергом, одним из стпрейших городов Германии и Баварии — Регенсбургом, епископским центром — Бамбергом, городом известным своей крепостью и барочной Резиденцией — Вюрцбургом, сказочным и «пряничным» городом «вечного Рождества» — Ротенбургом на Таубере.

Люди приезжают вновь, чтобы: