Осуществляем трансфер из/в аэропорта Мюнхен на горнолыжные курорты Баварии и Австрии.
У нас очень опытный водитель 🚗 и вместительные минибусы, куда поместятся ваши лыжи, спортивное оборудование, а также дети, жены, друзья и вы.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла С.
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Алла С. проводит ещё 5 экскурсий
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