Алла С. проводит ещё 5 экскурсий

Осуществляем трансфер из/в аэропорта Мюнхен на горнолыжные курорты Баварии и Австрии.

У нас очень опытный водитель 🚗 и вместительные минибусы, куда поместятся ваши лыжи, спортивное оборудование, а также дети, жены, друзья и вы.