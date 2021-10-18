Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Мюнхену. В это время можно в полной мере насладиться архитектурой и историей города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Здания в стиле модерн
Исторический квартал Швабинг
Описание экскурсии
О модерне
Югендштиль был распространен и очень популярен в Европе в самом конце 19 и начале 20 столетия. Архитекторы начали использовать такие материалы, как стекло, сталь и бетон. Их задумки воплощались в создание изогнутых линий, вдохновленных извилистыми формами природных мотивов. В Германии в это время происходит расцвет грюндерства, когда очень быстро заработанные деньги вкладывались в строительство не только доходных домов, но в совершенно новый тип зданий. Архитектура этих сооружений сохраняла старые традиции, но и внедряла веяния времени — богатство, роскошь и блеск были очень заметны и выгодно отличали их от построек недалекого прошлого.
Программа
В ходе двухчасовой экскурсии по историческому кварталу Швабинг, где традиционно жили известные писатели Лион Фейхтвангер, Томас Манн, Бертольд Брехт, а также вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, мы познакомимся с лучшими образцами зданий, построенных в стиле модерн.
Организационные детали
Самое удобное место встречи — в районе станции метро Universität, совсем недалеко от центра.
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ludwigstrasse
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
В каждом старом городе есть свои, особенные здания, с необычными, причудливыми фасадами. И Мюнхен - не исключение. Район Швабинг изобилует ими и позволяет увидеть разные формы отделки фасадов в стиле читать дальшеуменьшить
"югендштиль" и восхититься фантазией архитекторов начала XX века, которая шла в ногу с появлением новых строительных материалов и технологий отделки. Рекомендую эту экскурсию для путешественников, побывавших в Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Вене, где еще сохранились здания этого архитектурного стиля.
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А
Анна
Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию! Помимо того, что она показала нам много жемчужин югендштиля и рассказала про них, также мы услышали множество историй про тот исторический период, когда зародился читать дальшеуменьшить
и расцвёл данный стиль. Будто бы мы оказались в районе Шваббинг сто лет назад: какие исторические персоналии ходили по этим улицам, где они собирались, где работали, ели, проводили свой досуг. Получилось полное погружение в эпоху, и Мюнхен открылся и очаровал нас с ещё одной стороны. К сожалению, оказалась закрыта прекрасная Erlöser Kirche. На экскурсии я была со взрослой дочерью, которая сейчас учится в Мюнхене и не особо интересуется темой модерна в архитектуре, пошла со мной за компанию. На следующий день я уехала домой, а она почти сразу прислала мне фото и видео из этой церкви - сходила туда после уже сама:) Может быть, благодаря Ольге появился на свете еще один любитель модерна:)
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М
Маргарита
Благодарим за отличную работу гида Ольгу. Нам все понравилось. Рады, что обратились к вам.
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