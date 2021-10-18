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Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков

Погрузитесь в мир югендштиля с экскурсией по Мюнхену, где архитектура воплощает эпоху модерна
Мюнхен не только столица Баварии, но и город, где югендштиль оставил свой неизгладимый след. Предлагаемая экскурсия откроет вам двери в мир модерна, где каждый фасад рассказывает свою историю.

Пройдитесь по историческому
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кварталу Швабинг, узнайте о жизни знаменитых личностей, которые когда-то здесь обитали, и насладитесь красотой архитектурных шедевров, созданных на рубеже веков.

Ваш гид - профессионал с глубокими знаниями о югендштиле - поделится уникальными историями и фактами, которые оживят исторические здания перед вашими глазами.

Встреча удобно организована в центральной части города, что позволит вам без труда начать ваше путешествие в мир модерна

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура югендштиля
  • 📚 Исторический квартал Швабинг
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды
  • 📍 Удобное место встречи
  • 🌟 Богатство и роскошь зданий

Лучшее время для посещения

янв
фев
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май
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июл
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Мюнхену. В это время можно в полной мере насладиться архитектурой и историей города.
Сейчас август — это идеальное время.
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков
Модерн в Мюнхене: архитектура на переломе веков

Что можно увидеть

  • Здания в стиле модерн
  • Исторический квартал Швабинг

Описание экскурсии

О модерне

Югендштиль был распространен и очень популярен в Европе в самом конце 19 и начале 20 столетия. Архитекторы начали использовать такие материалы, как стекло, сталь и бетон. Их задумки воплощались в создание изогнутых линий, вдохновленных извилистыми формами природных мотивов. В Германии в это время происходит расцвет грюндерства, когда очень быстро заработанные деньги вкладывались в строительство не только доходных домов, но в совершенно новый тип зданий. Архитектура этих сооружений сохраняла старые традиции, но и внедряла веяния времени — богатство, роскошь и блеск были очень заметны и выгодно отличали их от построек недалекого прошлого.

Программа

В ходе двухчасовой экскурсии по историческому кварталу Швабинг, где традиционно жили известные писатели Лион Фейхтвангер, Томас Манн, Бертольд Брехт, а также вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, мы познакомимся с лучшими образцами зданий, построенных в стиле модерн.

Организационные детали

  • Самое удобное место встречи — в районе станции метро Universität, совсем недалеко от центра.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ludwigstrasse
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
В каждом старом городе есть свои, особенные здания, с необычными, причудливыми фасадами. И Мюнхен - не исключение. Район Швабинг изобилует ими и позволяет увидеть разные формы отделки фасадов в стиле
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"югендштиль" и восхититься фантазией архитекторов начала XX века, которая шла в ногу с появлением новых строительных материалов и технологий отделки. Рекомендую эту экскурсию для путешественников, побывавших в Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Вене, где еще сохранились здания этого архитектурного стиля.

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А
Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию! Помимо того, что она показала нам много жемчужин югендштиля и рассказала про них, также мы услышали множество историй про тот исторический период, когда зародился
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и расцвёл данный стиль. Будто бы мы оказались в районе Шваббинг сто лет назад: какие исторические персоналии ходили по этим улицам, где они собирались, где работали, ели, проводили свой досуг. Получилось полное погружение в эпоху, и Мюнхен открылся и очаровал нас с ещё одной стороны. К сожалению, оказалась закрыта прекрасная Erlöser Kirche. На экскурсии я была со взрослой дочерью, которая сейчас учится в Мюнхене и не особо интересуется темой модерна в архитектуре, пошла со мной за компанию. На следующий день я уехала домой, а она почти сразу прислала мне фото и видео из этой церкви - сходила туда после уже сама:) Может быть, благодаря Ольге появился на свете еще один любитель модерна:)

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М
Благодарим за отличную работу гида Ольгу. Нам все понравилось. Рады, что обратились к вам.
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Входит в следующие категории Мюнхена

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