О модерне

Югендштиль был распространен и очень популярен в Европе в самом конце 19 и начале 20 столетия. Архитекторы начали использовать такие материалы, как стекло, сталь и бетон. Их задумки воплощались в создание изогнутых линий, вдохновленных извилистыми формами природных мотивов. В Германии в это время происходит расцвет грюндерства, когда очень быстро заработанные деньги вкладывались в строительство не только доходных домов, но в совершенно новый тип зданий. Архитектура этих сооружений сохраняла старые традиции, но и внедряла веяния времени — богатство, роскошь и блеск были очень заметны и выгодно отличали их от построек недалекого прошлого.

Программа

В ходе двухчасовой экскурсии по историческому кварталу Швабинг, где традиционно жили известные писатели Лион Фейхтвангер, Томас Манн, Бертольд Брехт, а также вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, мы познакомимся с лучшими образцами зданий, построенных в стиле модерн.