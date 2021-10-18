Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии по Мюнхену. В это время можно в полной мере насладиться архитектурой и историей города.

Мюнхен не только столица Баварии, но и город, где югендштиль оставил свой неизгладимый след. Предлагаемая экскурсия откроет вам двери в мир модерна, где каждый фасад рассказывает свою историю.Пройдитесь по историческому

кварталу Швабинг, узнайте о жизни знаменитых личностей, которые когда-то здесь обитали, и насладитесь красотой архитектурных шедевров, созданных на рубеже веков. Ваш гид - профессионал с глубокими знаниями о югендштиле - поделится уникальными историями и фактами, которые оживят исторические здания перед вашими глазами. Встреча удобно организована в центральной части города, что позволит вам без труда начать ваше путешествие в мир модерна

Описание экскурсии

О модерне

Югендштиль был распространен и очень популярен в Европе в самом конце 19 и начале 20 столетия. Архитекторы начали использовать такие материалы, как стекло, сталь и бетон. Их задумки воплощались в создание изогнутых линий, вдохновленных извилистыми формами природных мотивов. В Германии в это время происходит расцвет грюндерства, когда очень быстро заработанные деньги вкладывались в строительство не только доходных домов, но в совершенно новый тип зданий. Архитектура этих сооружений сохраняла старые традиции, но и внедряла веяния времени — богатство, роскошь и блеск были очень заметны и выгодно отличали их от построек недалекого прошлого.

Программа

В ходе двухчасовой экскурсии по историческому кварталу Швабинг, где традиционно жили известные писатели Лион Фейхтвангер, Томас Манн, Бертольд Брехт, а также вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, мы познакомимся с лучшими образцами зданий, построенных в стиле модерн.

Организационные детали