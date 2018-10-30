6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Встреча в аэропорту

Если вы прибываете в аэропорт Штрауса, вас встретят прямо в зале прилета и доставят по нужному адресу. Вне зависимости от того, прибудет самолет раньше или рейс задержится, вас обязательно дождутся!

Комфортная поездка

Для трансфера можно заказать авто любого класса – легковой автомобиль для 1-3 человек, микроавтобуса от 4 до 8 пассажиров до 49-местного автобуса. Весь транспорт – комфортабельные автомобили немецких производителей в отличном техническом состоянии. Для пассажиров с детьми мы предоставим детские сиденья, а если у вас объемный багаж или лыжное снаряжение, – предложим прицеп.