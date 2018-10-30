6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественникам, прибывающим в Мюнхен, удобно воспользоваться индивидуальным трансфером. Русскоязычный водитель встретит вас в аэропорту Штрауса и доставит по нужному адресу. Независимо от времени прилета, вас обязательно дождутся. Для трансфера можно

выбрать авто любого класса: легковой автомобиль, микроавтобус или автобус. Весь транспорт - комфортабельные автомобили немецких производителей. Для пассажиров с детьми предоставляются детские сиденья, а для объемного багажа - прицеп. Цена трансфера фиксированная и зависит от класса авто. По запросу возможны поездки в Леголенд, на шоппинг в Ингольштадт-Виллидж и другие направления. В заявке укажите дату поездки, номер рейса, количество пассажиров и адрес доставки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера в Мюнхене - с мая по сентябрь. В это время погода теплая и комфортная, что делает поездку более приятной. Также в эти месяцы меньше вероятность задержек из-за погодных условий. В марте, апреле, октябре и ноябре погода может быть менее предсказуемой, но транспорт работает стабильно, и можно избежать летних туристических толп. В зимние месяцы, хотя и возможны снегопады, трансфер остаётся доступным, но стоит учитывать возможные задержки из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.