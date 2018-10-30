6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Индивидуальный трансфер в городе и окрестностях с русскоязычным водителем на авто и автобусах

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Путешественникам, прибывающим в баварскую столицу, удобно воспользоваться индивидуальным трансфером.

Если вы не владеете иностранными языками, сложностей не возникнет: с момента встречи вас будет сопровождать русскоязычный водитель-профессионал.
100 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автобусе
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Трансфер в Мюнхене
Трансфер в Мюнхене

Что вас ожидает

Встреча в аэропорту
Если вы прибываете в аэропорт Штрауса, вас встретят прямо в зале прилета и доставят по нужному адресу. Вне зависимости от того, прибудет самолет раньше или рейс задержится, вас обязательно дождутся!

Комфортная поездка
Для трансфера можно заказать авто любого класса – легковой автомобиль для 1-3 человек, микроавтобуса от 4 до 8 пассажиров до 49-местного автобуса. Весь транспорт – комфортабельные автомобили немецких производителей в отличном техническом состоянии. Для пассажиров с детьми мы предоставим детские сиденья, а если у вас объемный багаж или лыжное снаряжение, – предложим прицеп.

Организационные детали

  • В отличие от такси, цена трансфера из аэропорта Мюнхена в любой отель города фиксированная: например, 100 евро для легкового авто, 120 для минивэна 1-8 пассажиров. Время в пути примерно 40 минут.
  • По запросу можно организовать трансфер c ожиданием в парк развлечений Леголенд, на шоппинг в брендовый аутлет Ингольштадт-Виллидж, а также поездки в любые населенные пункты и на горнолыжные курорты Германии, Австрии и других стран. Цена зависит от количества пассажиров, километража и согласовывается в переписке.
  • В заявке на услуги «Трансфер из аэропорта Мюнхена в отель» нужно указать: дату поездки; номер рейса; количество пассажиров; адрес доставки.
Трансфер в Мюнхене
Трансфер в Мюнхене
Трансфер в Мюнхене
Трансфер в Мюнхене
Трансфер в Мюнхене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2018
Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в путешествии с нами! Во вторых, за замечательно изложенную информацию во время экскурсии ,очень логичную и доступную! Все "разложил по полочкам!" Ну и в третьих,за импровизацию ,которая украсила наше путешествие !
9 октября 2018
Супер
3 мая 2018
Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!
31 января 2018
У нас был трансфер в Мюнхене, вежливый и пунктуальный водитель Лев помог нам решить все неожиданно возникшие проблемы, спасибо, рекомендую
31 января 2018
Остались очень довольны трансфером, внимательный, отзывчивый и пунктуальный водитель Лев, рекомендую трансфер этой компании - быстро, надежно, позитивно.
29 января 2018
Добрый день! 26 января 2018 ездили из Мюнхена в замки Хоеншвангау, Нойшванштайн, Линдерхоф. С сопровождающим водителем Игорем. По времени и комфорту все идеально! А информации и исторической и "бытовой" с избытком! Спасибо огромное! Полина Садковкина.

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