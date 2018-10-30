6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешественникам, прибывающим в Мюнхен, удобно воспользоваться индивидуальным трансфером. Русскоязычный водитель встретит вас в аэропорту Штрауса и доставит по нужному адресу. Независимо от времени прилета, вас обязательно дождутся. Для трансфера можно
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 👨✈️ Русскоязычный водитель
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 🛡️ Фиксированная цена
- 👶 Детские сиденья
- 🎿 Возможность перевозки лыжного снаряжения
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера в Мюнхене - с мая по сентябрь. В это время погода теплая и комфортная, что делает поездку более приятной. Также в эти месяцы меньше вероятность задержек из-за погодных условий. В марте, апреле, октябре и ноябре погода может быть менее предсказуемой, но транспорт работает стабильно, и можно избежать летних туристических толп. В зимние месяцы, хотя и возможны снегопады, трансфер остаётся доступным, но стоит учитывать возможные задержки из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Леголенд
- Ингольштадт-Виллидж
Описание трансфер
Встреча в аэропорту
Если вы прибываете в аэропорт Штрауса, вас встретят прямо в зале прилета и доставят по нужному адресу. Вне зависимости от того, прибудет самолет раньше или рейс задержится, вас обязательно дождутся!
Комфортная поездка
Для трансфера можно заказать авто любого класса – легковой автомобиль для 1-3 человек, микроавтобуса от 4 до 8 пассажиров до 49-местного автобуса. Весь транспорт – комфортабельные автомобили немецких производителей в отличном техническом состоянии. Для пассажиров с детьми мы предоставим детские сиденья, а если у вас объемный багаж или лыжное снаряжение, – предложим прицеп.
Организационные детали
- В отличие от такси, цена трансфера из аэропорта Мюнхена в любой отель города фиксированная: например, 100 евро для легкового авто, 120 для минивэна 1-8 пассажиров. Время в пути примерно 40 минут.
- По запросу можно организовать трансфер c ожиданием в парк развлечений Леголенд, на шоппинг в брендовый аутлет Ингольштадт-Виллидж, а также поездки в любые населенные пункты и на горнолыжные курорты Германии, Австрии и других стран. Цена зависит от количества пассажиров, километража и согласовывается в переписке.
- В заявке на услуги «Трансфер из аэропорта Мюнхена в отель» нужно указать: дату поездки; номер рейса; количество пассажиров; адрес доставки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в путешествии с нами! Во вторых, за замечательно изложенную информацию во время экскурсии,очень логичную и доступную! Все "разложил по полочкам!" Ну и в третьих,за импровизацию,которая украсила наше путешествие!
Вам был полезен этот отзыв?
Добрый день! 26 января 2018 ездили из Мюнхена в замки Хоеншвангау, Нойшванштайн, Линдерхоф. С сопровождающим водителем Игорем. По времени и комфорту все идеально! А информации и исторической и "бытовой" с избытком! Спасибо огромное! Полина Садковкина.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Остались очень довольны трансфером, внимательный, отзывчивый и пунктуальный водитель Лев, рекомендую трансфер этой компании - быстро, надежно, позитивно.
Вам был полезен этот отзыв?
И
У нас был трансфер в Мюнхене, вежливый и пунктуальный водитель Лев помог нам решить все неожиданно возникшие проблемы, спасибо, рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
М
Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Супер
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии на «Трансфер в Мюнхене»
Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Мюнхене за 2 часа
Осталось ощущение лёгкости, праздника и гостеприимства
Начало: На Марниенплатц
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €95 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
С Мюнхеном на ты
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
Завтра в 08:00
10 авг в 12:30
от €98 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый день в Мюнхене
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от €160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 15:30
9 авг в 08:00
от €60 за всё до 5 чел.
от €150 за экскурсию