6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер в Мюнхене

Путешествие в Мюнхен станет проще с индивидуальным трансфером. Встреча в аэропорту и доставка по нужному адресу с русскоязычным водителем
Путешественникам, прибывающим в Мюнхен, удобно воспользоваться индивидуальным трансфером. Русскоязычный водитель встретит вас в аэропорту Штрауса и доставит по нужному адресу. Независимо от времени прилета, вас обязательно дождутся. Для трансфера можно
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выбрать авто любого класса: легковой автомобиль, микроавтобус или автобус. Весь транспорт - комфортабельные автомобили немецких производителей. Для пассажиров с детьми предоставляются детские сиденья, а для объемного багажа - прицеп. Цена трансфера фиксированная и зависит от класса авто. По запросу возможны поездки в Леголенд, на шоппинг в Ингольштадт-Виллидж и другие направления. В заявке укажите дату поездки, номер рейса, количество пассажиров и адрес доставки

4.9
6 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные автомобили
  • 👨‍✈️ Русскоязычный водитель
  • 🛬 Встреча в аэропорту
  • 🛡️ Фиксированная цена
  • 👶 Детские сиденья
  • 🎿 Возможность перевозки лыжного снаряжения

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для трансфера в Мюнхене - с мая по сентябрь. В это время погода теплая и комфортная, что делает поездку более приятной. Также в эти месяцы меньше вероятность задержек из-за погодных условий. В марте, апреле, октябре и ноябре погода может быть менее предсказуемой, но транспорт работает стабильно, и можно избежать летних туристических толп. В зимние месяцы, хотя и возможны снегопады, трансфер остаётся доступным, но стоит учитывать возможные задержки из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер в Мюнхене
Трансфер в Мюнхене
Трансфер в Мюнхене

Что можно увидеть

  • Леголенд
  • Ингольштадт-Виллидж

Описание трансфер

Встреча в аэропорту

Если вы прибываете в аэропорт Штрауса, вас встретят прямо в зале прилета и доставят по нужному адресу. Вне зависимости от того, прибудет самолет раньше или рейс задержится, вас обязательно дождутся!

Комфортная поездка

Для трансфера можно заказать авто любого класса – легковой автомобиль для 1-3 человек, микроавтобуса от 4 до 8 пассажиров до 49-местного автобуса. Весь транспорт – комфортабельные автомобили немецких производителей в отличном техническом состоянии. Для пассажиров с детьми мы предоставим детские сиденья, а если у вас объемный багаж или лыжное снаряжение, – предложим прицеп.

Организационные детали

  • В отличие от такси, цена трансфера из аэропорта Мюнхена в любой отель города фиксированная: например, 100 евро для легкового авто, 120 для минивэна 1-8 пассажиров. Время в пути примерно 40 минут.
  • По запросу можно организовать трансфер c ожиданием в парк развлечений Леголенд, на шоппинг в брендовый аутлет Ингольштадт-Виллидж, а также поездки в любые населенные пункты и на горнолыжные курорты Германии, Австрии и других стран. Цена зависит от количества пассажиров, километража и согласовывается в переписке.
  • В заявке на услуги «Трансфер из аэропорта Мюнхена в отель» нужно указать: дату поездки; номер рейса; количество пассажиров; адрес доставки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
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коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Отлично подготовленный водитель -гид! Мы путешествовали с Игорем,хотим сказать ему большое спасибо во-первых, за доброжелательность и терпение,которые ему понадобились в путешествии с нами! Во вторых, за замечательно изложенную информацию во время экскурсии,очень логичную и доступную! Все "разложил по полочкам!" Ну и в третьих,за импровизацию,которая украсила наше путешествие!
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Полина
Добрый день! 26 января 2018 ездили из Мюнхена в замки Хоеншвангау, Нойшванштайн, Линдерхоф. С сопровождающим водителем Игорем. По времени и комфорту все идеально! А информации и исторической и "бытовой" с избытком! Спасибо огромное! Полина Садковкина.
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И
Остались очень довольны трансфером, внимательный, отзывчивый и пунктуальный водитель Лев, рекомендую трансфер этой компании - быстро, надежно, позитивно.
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И
У нас был трансфер в Мюнхене, вежливый и пунктуальный водитель Лев помог нам решить все неожиданно возникшие проблемы, спасибо, рекомендую
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М
Трансфер с компанией Трипстер-все четко, удобно. Вы большие молодцы!
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М
Супер
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