Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Бонн — бывшая столица ⭐️ Германии, небольшой старинный город 🏙️ на берегу Рейна с многочисленными богатыми виллами, утопающими в зелени парков 🌳 и садов, домиком Бетховена, в котором родился и прожил много лет великий композитор, старинным Университетом, замками и дворцами, по которым я проведу Вас в течение нашей трехчасовой пешеходной экскурсии 🧭 Бонне есть замечательный биологический музей 🖼 для детей.

Рядом с Бонном находятся знаменитые крепость и замок 🏰 Дракона, расположенные в красивейшем национальном парке на вершине горы ⛰️ на Рейне. Эти места известны по легендам о Нибелунгах и золоте Рейна (см фото). Очень интересно для детей. Если у Вас есть время, то можно подняться на один из семи холмов в замку дракона и полюбоваться на прекрасную перспективу на Рейн и его окрестности, открывающиеся с холма.

Вы можете выбрать одну из двух программ — посмотреть только Бонн (два- три часа) или посмотреть Бонн и замок дракона (еще два-три часа). В первом случае цена 150 евро, а во втором 300 евро. Добираться можно как на поезде 🚂 так и на машине.