Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Бонн
Бонн
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €161 за человека

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Бонн
Бонн — бывшая столица ⭐️ Германии, небольшой старинный город 🏙️ на берегу Рейна с многочисленными богатыми виллами, утопающими в зелени парков 🌳 и садов, домиком Бетховена, в котором родился и прожил много лет великий композитор, старинным Университетом, замками и дворцами, по которым я проведу Вас в течение нашей трехчасовой пешеходной экскурсии 🧭 Бонне есть замечательный биологический музей 🖼 для детей.
Рядом с Бонном находятся знаменитые крепость и замок 🏰 Дракона, расположенные в красивейшем национальном парке на вершине горы ⛰️ на Рейне. Эти места известны по легендам о Нибелунгах и золоте Рейна (см фото). Очень интересно для детей. Если у Вас есть время, то можно подняться на один из семи холмов в замку дракона и полюбоваться на прекрасную перспективу на Рейн и его окрестности, открывающиеся с холма.
Вы можете выбрать одну из двух программ — посмотреть только Бонн (два- три часа) или посмотреть Бонн и замок дракона (еще два-три часа). В первом случае цена 150 евро, а во втором 300 евро. Добираться можно как на поезде 🚂 так и на машине.
Начало и место завершения
🚩 Bonn

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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