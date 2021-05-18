Полезная информация об Эрфурте
Что нужно знать об Эрфурте: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Эрфурт, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эрфурте
21:2907
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Эрфурт
|По-английски
|Erfurt
|Столица региона
|Эрфурт является столицей региона
|Население города
|203 254 чел.
|Аэропорт
|Эрфурт ERF
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|195 м. от уровня моря
Где находится Эрфурт на карте
Эрфурт