Всё об Эрфурте

Полезная информация об Эрфурте

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Местное время в Эрфурте
21:2907
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаЭрфурт
По-английскиErfurt
Столица регионаЭрфурт является столицей региона
Население города203 254 чел.
АэропортЭрфурт ERF
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота195 м. от уровня моря

Где находится Эрфурт на карте

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Эрфурт

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