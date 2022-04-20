В городе, где соседствуют фахверковые дома и небоскрёбы банков, среди оживлённых улиц мы создадим стильные и атмосферные кадры. Вы прочувствуете колорит Франкфурта и увезёте с собой фотографии, которые будут радовать вас долгое время.

Описание фото-прогулки

Это не экскурсия, а творческая фотосессия. Без исторических фактов и классических поз у памятников. Я подготовлю несколько маршрутов, подходящих под ваш образ и настроение съёмки.

Можно начать прогулку с обзорной площадки и пройтись к историческому центру — Рёмербергу с его фахверковыми домами, ратушей Рёмер и собором Святого Варфоломея

Или выбрать стильную атмосферу Старой Оперы — одной из самых красивых площадей города, напоминающей Париж. Прогуляемся по Гётештрасе с её бутиками и сделаем стильные снимки на фоне небоскрёбов

А может, вам ближе урбанистичный ритм Майнхеттена? Пройдёмся среди высоток, заглянем на кофе или бокал рислинга и создадим живые, современные кадры

Через неделю после фотопрогулки вы получите около 50 готовых снимков — тёплых, искренних и наполненных атмосферой Франкфурта.

