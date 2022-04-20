В городе, где соседствуют фахверковые дома и небоскрёбы банков, среди оживлённых улиц мы создадим стильные и атмосферные кадры. Вы прочувствуете колорит Франкфурта и увезёте с собой фотографии, которые будут радовать вас долгое время.
Описание фото-прогулки
Это не экскурсия, а творческая фотосессия. Без исторических фактов и классических поз у памятников. Я подготовлю несколько маршрутов, подходящих под ваш образ и настроение съёмки.
- Можно начать прогулку с обзорной площадки и пройтись к историческому центру — Рёмербергу с его фахверковыми домами, ратушей Рёмер и собором Святого Варфоломея
- Или выбрать стильную атмосферу Старой Оперы — одной из самых красивых площадей города, напоминающей Париж. Прогуляемся по Гётештрасе с её бутиками и сделаем стильные снимки на фоне небоскрёбов
- А может, вам ближе урбанистичный ритм Майнхеттена? Пройдёмся среди высоток, заглянем на кофе или бокал рислинга и создадим живые, современные кадры
Через неделю после фотопрогулки вы получите около 50 готовых снимков — тёплых, искренних и наполненных атмосферой Франкфурта.
Организационные детали
- В стоимость не входят билеты на смотровые площадки, напитки и еда
- Фотосессия проводится на профессиональную камеру. Через неделю после встречи вы получите около 50 фотографий в цвето- и светокоррекции с лёгкой ретушью
- На фотопрогулке мы не ограничиваемся стандартными маршрутами. Я помогу составить программу, которая полностью соответствует вашим интересам. Мы заранее обсудим тематику, места и стиль съёмки, если у вас есть пожелания или идеи
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Франкфурте-на-Майне
Провела экскурсии для 20 туристов
Я — фотограф из Франкфурта. Ловлю живые эмоции и настоящие моменты. Провожу лавстори, индивидуальные и семейные съёмки. Люблю уличную атмосферу города — стритстайл и репортаж для меня не просто жанры, а способ рассказать историю через кадр.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
21 апр 2022
Ольга прекрасный гид и великолепный фотограф!! Незабываемые фото и эмоции!!
Елена
29 фев 2020
Все было хорошо. С полеым пониманием. Спасибо!
Р
Рафаэль
25 июн 2018
Добрый день!
Хотим выразить благодарность Ольге, за уделенное нам время. Получились очень качественные, необычные фотографии, действительно репортерский стиль. Обошли весь центр, понимались на смотровую площадку. Ольга не ограничивала нас во времени, постоянный креатив в композициях, параллельно она рассказывала про сам город и что еще можно посетить во Франкфурте. Прекрасная погода, интересный гид, отличное настроение! Спасибо за экскурсию, нам все понравилось!
О
Ольга
2 апр 2018
Экскурсия по шикарному Франкфурту была перенесена по договоренности с Гидом в связи с погодными условиями с 22го Марта на 29е Марта и именно в этот день стояла прекрасная солнечная погода,
Е
Екатерина
14 дек 2016
Ольге огромное спасибо! Фотографии супер! Очень дельные рекомендации по самостоятельным прогулкам
