Окунитесь в сказочную атмосферу главной ярмарки Германии и позвольте запечатлеть это волшебство! Я устрою мини-фотосессию, которая сохранит не только ваши образы, но и тёплый свет гирлянд, аромат глинтвейна и неподдельную радость момента. Эти кадры будут ещё долго согревать вас, напоминая о самом волшебном времени года.
Описание фото-прогулки
- 30 минут непринуждённой съёмки среди уютных киосков, сияющих украшений и праздничной суеты
- 30 ярких фотографий, профессионально обработанных — с цветокоррекцией и ретушью
- Быстрый результат — все снимки будут готовы уже через несколько дней
Как всё проходит
Мы прогуляемся по ярмарке, погружаясь в её оживлённую жизнь. Вам не придётся волноваться о позах или неловкости — моя задача помочь вам расслабиться. Я предложу лёгкие и естественные сценарии для съёмки, ненавязчиво направляя вас. Просто наслаждайтесь моментом: пробуйте глинтвейн, рассматривайте сувениры, общайтесь друг с другом. Для семей с детьми можно включить в съёмку весёлое катание на карусели.
Организационные детали
- Фотосессия доступна с 1 по 30 декабря
- Что не входит в стоимость:
— катание на каруселях
— еда и напитки
— подарки и сувениры
— любые покупки на ярмарке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Франкфурте-на-Майне
Провела экскурсии для 20 туристов
Я - фотограф из Франкфурта. Ловлю живые эмоции и настоящие моменты. Провожу лавстори, индивидуальные и семейные съёмки. Люблю уличную атмосферу города - стритстайл и репортаж для меня не просто жанры, а способ рассказать историю через кадр.
