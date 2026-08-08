Индивидуальная
до 2 чел.
Франкфурт и его роли в истории
Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €190 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия во Франкфурте
Майнхеттен: погулять по центральному кварталу и получить тёплые снимки на память
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Франкфурту
Сполна насладиться историей, культурой и архитектурой города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €169 за всё до 40 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Франкфурту-на-Майне
Самые популярные экскурсии во Франкфурте-на-Майне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Франкфурту-на-Майне в августе 2026
Сейчас во Франкфурте-на-Майне можно забронировать 3 экскурсии от 169 до 250. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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