Экскурсии Франкфурт-на-Майне

Все экскурсии во Франкфурт-на-Майне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 во Франкфурт-на-Майне – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 67 ⭐ отзывов, цены от €104. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Франкфурт-на-Майне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
54
104
за 1-15 чел.
Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
Содержательная, веселая и вкусная прогулка по городу
Франкфурт и его роли в истории
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
130
за 1-4 чел.
Франкфурт и его роли в истории
Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии
Фотопрогулка по Майнхеттену
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
4
1ч 30м
150
за 1-2 чел.
Фотопрогулка по Майнхеттену
Запечатлеть атмосферу Франкфурта на снимках в репортажном стиле

Последние отзывы «Экскурсии Франкфурт-на-Майне»

  • Отзыв на: Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
    М
    Михаил
    15 октября 2021
    5
    Прекрасный экскурсовод. Превзошла все ожидания- отличный маршрут, прекрасное знание города, интересный рассказ. Искренне рекомендую.
  • Отзыв на: Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
    И
    Ирина
    26 сентября 2021
    5
    Не просто экскурсия. Чувствовалось желание Алёны учесть индивидуальные наши интересы. А её помощь и советы туристам- неоценимы. Спасибо
  • Отзыв на: Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
    А
    Артём
    2 августа 2021
    5
    Заказывали экскурсию в начале июля. Во Франкфурте были проездом, но хотелось познакомиться и узнать город получше. Через интернет нашли Алёну. Списались, попросил построить нам индивидуальный маршрут ввиду некоторых ограничений по передвижению нашей группы, но так чтобы мы захватили все значимые места, о которых нам рассказывали. Алена справилась с задачей на 5+. Очень интересный рассказчик, видно что человек не просто на работает, а и сам получает удовольствие от процесса. Время пролетело незаметно, а ведь это около 4 км и более 2 часов. Спасибо!
  • Отзыв на: Франкфурт и его роли в истории
    E
    Elena
    11 июня 2020
    5
    Prekrasnii Gid, chudesnii Gorod. Okasalos mnogo interesnogo
  • Отзыв на: Фотопрогулка по Майнхеттену
    Е
    Елена
    29 февраля 2020
    5
    Все было хорошо. С полеым пониманием. Спасибо!
  • Отзыв на: Франкфурт и его роли в истории
    А
    Андрей
    14 февраля 2020
    5
    Замечательная экскурсия с приятным и знающим гидом. Рекомендуем всем.
  • Отзыв на: Франкфурт и его роли в истории
    С
    Степан
    15 декабря 2019
    5
    Хорошая экскурсия, много информации и, в то же время, не перегрузились и не устали. Заодно получили рекомендации для своего свободного времени. Рекомендую для первичного знакомства с городом.
  • Отзыв на: Фотопрогулка по Майнхеттену
    Р
    Рафаэль
    25 июня 2018
    5
    Добрый день. Хотим выразить благодарность Ольге, за уделенное нам время. Получились очень качественные, необычные фотографии, действительно репортерский стиль. Обошли весь центр, понимались на смотровую площадку. Ольга не ограничивала нас во времени, постоянный креатив в композициях, параллельно она рассказывала про сам город и что еще можно посетить во Франкфурте. Прекрасная погода, интересный гид, отличное настроение! Спасибо за экскурсию, нам все понравилось!
  • Отзыв на: Фотопрогулка по Майнхеттену
    О
    Ольга
    2 апреля 2018
    4
    Экскурсия по шикарному Франкфурту была перенесена по договоренности с Гидом в связи с погодными условиями с 22го Марта на 29е Марта и именно в этот день стояла прекрасная солнечная погода, когда я вернулась из Мюнхена!!! Наша прогулка с Очаровательным Гидом - Ольгой мне очень понравилась, фотопрогулка была просто замечательной, душевной, красивой, очень содержательной, интересной как в информативном плане, так и в плане познания фактов города Франков и Банков. Мы с Гидом Ольгой с такой легкостью и восхищением прошлись по главным улицам и важным уголкам города, сделали фотографии на улицах Цайль, Гёте, на обзорной площадке верхнего этажа Галереи Торгового Центра, на железном пешеходном мосту, на набережной реки Майн, на площади Ремемберг и в других местах!!!! Ольга меня просто очаровала, она - не только эрудированный гид - экскурсовод, но и очень милый человек, приятный собеседник, интеллигентная личность, Оля не только поделилась своими знаниями о Франкфурте, но и дала практические советы о том, что можно посмотреть в этом прекрасном городе, куда сходить, что попробовать, купить, привезти И так далее в следующий мой приезд во Фракфурт!!! Спасибо большое Ольге и благодарность Трипстеру! С нетерпением ожидаю получение фотографий от Оли в ближайшее время!!!
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