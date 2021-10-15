Все экскурсии во Франкфурт-на-Майне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 во Франкфурт-на-Майне – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 67 ⭐ отзывов, цены от €104. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Франкфурт-на-Майне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€104
за 1-15 чел.
Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа
Содержательная, веселая и вкусная прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-4 чел.
Франкфурт и его роли в истории
Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии
Индивидуальная фото-прогулка
1ч 30м
€150
за 1-2 чел.
Фотопрогулка по Майнхеттену
Запечатлеть атмосферу Франкфурта на снимках в репортажном стиле
Последние отзывы «Экскурсии Франкфурт-на-Майне»
- ММихаил15 октября 2021Прекрасный экскурсовод. Превзошла все ожидания- отличный маршрут, прекрасное знание города, интересный рассказ. Искренне рекомендую.
- ИИрина26 сентября 2021Не просто экскурсия. Чувствовалось желание Алёны учесть индивидуальные наши интересы. А её помощь и советы туристам- неоценимы. Спасибо
- ААртём2 августа 2021Заказывали экскурсию в начале июля. Во Франкфурте были проездом, но хотелось познакомиться и узнать город получше. Через интернет нашли Алёну. Списались, попросил построить нам индивидуальный маршрут ввиду некоторых ограничений по передвижению нашей группы, но так чтобы мы захватили все значимые места, о которых нам рассказывали. Алена справилась с задачей на 5+. Очень интересный рассказчик, видно что человек не просто на работает, а и сам получает удовольствие от процесса. Время пролетело незаметно, а ведь это около 4 км и более 2 часов. Спасибо!
- EElena11 июня 2020Prekrasnii Gid, chudesnii Gorod. Okasalos mnogo interesnogo
- ЕЕлена29 февраля 2020Все было хорошо. С полеым пониманием. Спасибо!
- ААндрей14 февраля 2020Замечательная экскурсия с приятным и знающим гидом. Рекомендуем всем.
- ССтепан15 декабря 2019Хорошая экскурсия, много информации и, в то же время, не перегрузились и не устали. Заодно получили рекомендации для своего свободного времени. Рекомендую для первичного знакомства с городом.
- РРафаэль25 июня 2018Добрый день. Хотим выразить благодарность Ольге, за уделенное нам время. Получились очень качественные, необычные фотографии, действительно репортерский стиль. Обошли весь центр, понимались на смотровую площадку. Ольга не ограничивала нас во времени, постоянный креатив в композициях, параллельно она рассказывала про сам город и что еще можно посетить во Франкфурте. Прекрасная погода, интересный гид, отличное настроение! Спасибо за экскурсию, нам все понравилось!
- ООльга2 апреля 2018Экскурсия по шикарному Франкфурту была перенесена по договоренности с Гидом в связи с погодными условиями с 22го Марта на 29е Марта и именно в этот день стояла прекрасная солнечная погода, когда я вернулась из Мюнхена!!! Наша прогулка с Очаровательным Гидом - Ольгой мне очень понравилась, фотопрогулка была просто замечательной, душевной, красивой, очень содержательной, интересной как в информативном плане, так и в плане познания фактов города Франков и Банков. Мы с Гидом Ольгой с такой легкостью и восхищением прошлись по главным улицам и важным уголкам города, сделали фотографии на улицах Цайль, Гёте, на обзорной площадке верхнего этажа Галереи Торгового Центра, на железном пешеходном мосту, на набережной реки Майн, на площади Ремемберг и в других местах!!!! Ольга меня просто очаровала, она - не только эрудированный гид - экскурсовод, но и очень милый человек, приятный собеседник, интеллигентная личность, Оля не только поделилась своими знаниями о Франкфурте, но и дала практические советы о том, что можно посмотреть в этом прекрасном городе, куда сходить, что попробовать, купить, привезти И так далее в следующий мой приезд во Фракфурт!!! Спасибо большое Ольге и благодарность Трипстеру! С нетерпением ожидаю получение фотографий от Оли в ближайшее время!!!