Отзыв на: Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа М Михаил 5 Прекрасный экскурсовод. Превзошла все ожидания- отличный маршрут, прекрасное знание города, интересный рассказ. Искренне рекомендую.

Отзыв на: Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа И Ирина 5 Не просто экскурсия. Чувствовалось желание Алёны учесть индивидуальные наши интересы. А её помощь и советы туристам- неоценимы. Спасибо

Отзыв на: Познакомиться с Франкфуртом за 2 часа А Артём 5 Заказывали экскурсию в начале июля. Во Франкфурте были проездом, но хотелось познакомиться и узнать город получше. Через интернет нашли Алёну. Списались, попросил построить нам индивидуальный маршрут ввиду некоторых ограничений по передвижению нашей группы, но так чтобы мы захватили все значимые места, о которых нам рассказывали. Алена справилась с задачей на 5+. Очень интересный рассказчик, видно что человек не просто на работает, а и сам получает удовольствие от процесса. Время пролетело незаметно, а ведь это около 4 км и более 2 часов. Спасибо!

Отзыв на: Франкфурт и его роли в истории E Elena 5 Prekrasnii Gid, chudesnii Gorod. Okasalos mnogo interesnogo

Отзыв на: Фотопрогулка по Майнхеттену Е Елена 5 Все было хорошо. С полеым пониманием. Спасибо!

Отзыв на: Франкфурт и его роли в истории А Андрей 5 Замечательная экскурсия с приятным и знающим гидом. Рекомендуем всем.

Отзыв на: Франкфурт и его роли в истории С Степан 5 Хорошая экскурсия, много информации и, в то же время, не перегрузились и не устали. Заодно получили рекомендации для своего свободного времени. Рекомендую для первичного знакомства с городом.

Отзыв на: Фотопрогулка по Майнхеттену Р Рафаэль 5 Добрый день. Хотим выразить благодарность Ольге, за уделенное нам время. Получились очень качественные, необычные фотографии, действительно репортерский стиль. Обошли весь центр, понимались на смотровую площадку. Ольга не ограничивала нас во времени, постоянный креатив в композициях, параллельно она рассказывала про сам город и что еще можно посетить во Франкфурте. Прекрасная погода, интересный гид, отличное настроение! Спасибо за экскурсию, нам все понравилось!