8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии

Veronika
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Veronika – ваш гид
Это место, где творилась немецкая история, печатались первые книги, рождались философские теории и появилась европейская валютная биржа.

Франкфурт чрезвычайно многогранен — ухватить все его амплуа сразу нелегко, особенно если вы здесь впервые.

Я проведу вас маршрутом, который даст полное представление о городе: почему Франкфурт считают финансовой столицей Европы, имперским, музыкальным и поэтичным городом.
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча в удобном для вас месте во Франкфурте
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Франкфурт и его роли в истории
Франкфурт и его роли в истории

Что вас ожидает

Контрасты города
Мы начнём экскурсию от собора Святого Павла — в прошлом главного лютеранского храма города. Того факта, что в стенах церкви когда-то заседал первый Парламент ФРГ и выступал с речью Джон Кеннеди, будет достаточно, чтобы уловить особенность Франкфурта-на-Майне. Город усыпан контрастами: небоскрёбы и средневековая архитектура, знаменитая музейная набережная и творчество народных ремесленников, деловой пафос и карикатуры на политиков. Вы увидите главную площадь Франкфурта, которая была первой в Европе биржей, монастырь монахов-капуцинов, лучшие местные джаз-клубы, остатки еврейского гетто с памятными табличками и даже парк семьи Ротшильдов.

Человеческие истории
Вы узнаете, какие события происходили на улицах и площадях Франкфурта и благодаря кому это случалось. Кто обустраивал площадь Ремёр и как её строительство сказалось на облике близлежащих кварталов, кем и когда за городом был закреплён статус имперской столицы, почему не сохранились дома, в которых жило несколько поколений династии знаменитых банкиров. Здесь родился и прославился поэт Гёте, жили и работали первопечатник Гутенберг, философы Шопенгауэр и Фромм, композиторы Глинка и Чайковский. Я расскажу о том, как Франкфурт связан с русской и еврейской культурами, какие великие изобретения были созданы местными жителями, и вы поймёте, почему Франкфурт-на-Майне — совершенно особенный город.

Организационные детали

При желании экскурсию можно провести на автомобиле, в таком случае стоимость составит 150€ с группы

Франкфурт и его роли в истории
Франкфурт и его роли в истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в удобном для вас месте во Франкфурте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Veronika
Veronika
Дорогие друзья! Я с радостью покажу вам Германию. Во Франкфурте я живу 20 лет и успела узнать и полюбить этот город. Франкфурт известен всем как банковская столица Европы, но мало кому известна 1200-летняя история города. Моя задача показать вам город так, чтобы он остался у вас в памяти.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 февраля 2020
Замечательная экскурсия с приятным и знающим гидом. Рекомендуем всем.
Степан
15 декабря 2019
Хорошая экскурсия, много информации и, в то же время, не перегрузились и не устали. Заодно получили рекомендации для своего свободного времени. Рекомендую для первичного знакомства с городом.
4 июля 2019
Замечательный гид!Очень рекомендую
4 июля 2019
Экскурсия была замечательная! Мария потрясающий гид! Спасибо большое!
17 апреля 2019
Экскурсия была замечательная! Проведена на высоком профессиональном уровне. Рекомендуем всем!
15 марта 2019
Вероника замечательный, располагающий к себе человек. Она обладает глубокими, захватывающими знаниями о географии, истории, культуре города Франкфурт-на-Майне. Экскурсия была очень интересной, я советую всем, кто хочет узнать новые факты про город, воспользоваться услугами Вероники. Не пожалеете!
10 декабря 2018
Огромное спасибо Веронике за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране , ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокого знания истории , высокий интеллект и умение контактировать с людьми.
Рекомендуем Веронику, мы остались довольны !
16 января 2018
Были во Франкфурте проездом, нужно было с пользой провести 5 часов. К сожалению, Вероника приболела и не смогла провести экскурсию, но ее заменила Лилия, которая нам помогла сориентироваться в городе и показала всё, что можно увидеть интересного. Спасибо ей огромное за экскурсию, она провела с нами гораздо больше времени, чем было оговорено ранее, в конце эскурсии посадила нас на метро и проводила в аэропорт. А также помогла решить возникшие проблемы и порекомендовала отличный местный ресторанчик.

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Содержательная, веселая и вкусная прогулка по городу
За пару часов у вас сложится объемное впечатление о финансовой столице Европы - вы прогуляетесь по историческому центру, узнаете о знаменитой франкфуртской бирже и познакомитесь с древнеримской страницей истории города. Я покажу вам также волшебный уголок Франкфурта, уцелевший во время войны, а также с радостью посоветую Kneipe с традиционной едой и напитками.
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Вы не только увидите знаковые места центра Франкфурта, но и прогуляетесь по прекрасной набережной Майна, впечатлитесь панорамой города с высоты, заглянете на виллу к одному немецкому барону и даже попадете в кусочек настоящего оазиса. Я помогу ощутить колорит Франкфурта и раскрыть его многогранный характер!

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