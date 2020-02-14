8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Контрасты города

Мы начнём экскурсию от собора Святого Павла — в прошлом главного лютеранского храма города. Того факта, что в стенах церкви когда-то заседал первый Парламент ФРГ и выступал с речью Джон Кеннеди, будет достаточно, чтобы уловить особенность Франкфурта-на-Майне. Город усыпан контрастами: небоскрёбы и средневековая архитектура, знаменитая музейная набережная и творчество народных ремесленников, деловой пафос и карикатуры на политиков. Вы увидите главную площадь Франкфурта, которая была первой в Европе биржей, монастырь монахов-капуцинов, лучшие местные джаз-клубы, остатки еврейского гетто с памятными табличками и даже парк семьи Ротшильдов.

Человеческие истории

Вы узнаете, какие события происходили на улицах и площадях Франкфурта и благодаря кому это случалось. Кто обустраивал площадь Ремёр и как её строительство сказалось на облике близлежащих кварталов, кем и когда за городом был закреплён статус имперской столицы, почему не сохранились дома, в которых жило несколько поколений династии знаменитых банкиров. Здесь родился и прославился поэт Гёте, жили и работали первопечатник Гутенберг, философы Шопенгауэр и Фромм, композиторы Глинка и Чайковский. Я расскажу о том, как Франкфурт связан с русской и еврейской культурами, какие великие изобретения были созданы местными жителями, и вы поймёте, почему Франкфурт-на-Майне — совершенно особенный город.